Al via potature sulla Cassia

Al via i lavori di potatura sulla via Cassia. L’intervento, programmato e coordinato dal Dipartimento Tutela Ambiente in collaborazione con il Municipio XV e il supporto della Polizia Locale di Roma Capitale, prevede la potatura dei circa 270 alberi della consolare dal Grande Raccordo Anulare fino a via Vilfredo Pareto.

La prima tranche interessa il tratto della strada tra il GRA e via Gradoli: qui verranno potati, sotto la supervisione di un agronomo, circa 70 tra platani e bagolari con l’impiego di 7 piattaforme, mezzi per la raccolta dei rami e circa 30 operatori. Contemporaneamente agli eventuali abbattimenti di alberature pericolose sarà effettuata la rimozione delle ceppaie. E il prossimo mese si procederà alla loro sostituzione con piante della stessa specie.

La strada sarà chiusa alla circolazione dalle 22 fino alle 6 di domani 14 marzo ma sarà concesso il transito ai residenti, al trasporto pubblico e ai mezzi di soccorso. I lavori proseguiranno domani con le medesime modalità (ore 22-6) da via Gradoli a via dei Due Ponti e si concluderanno in altri due giorni della prossima settimana, ancora da definire e di cui verrà data tempestiva comunicazione.

Presente all’avvio dei lavori, stasera alle 23, l’assessora Sabrina Alfonsi (Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti).