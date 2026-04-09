Al via “Pythika – Giochi Pitici” Competizioni Artistiche Inclusive

Prende il via a Roma venerdì 10 e sabato 11 aprile 2026 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone, nella Sala Petrassi, la finale di Pythika – Giochi Pitici, la prima competizione artistica internazionale inclusiva per talenti con e senza disabilità. Organizzata da L’Arte nel Cuore con il patrocinio del Ministro per le Disabilità.

Pythika ha il sostegno di importanti realtà del mondo culturale e imprenditoriale. Una manifestazione inclusiva che dimostra, in modo concreto, che la disabilità non è una barriera all’espressione del talento.

“Pythika è un esempio concreto di come l’arte e la cultura possano diventare spazi autentici di inclusione e valorizzazione del talento di ogni Persona – spiega il Ministro per le Disabilità Alessandra Locatelli –. Iniziative come questa vanno esattamente nella direzione che oggi, tutti insieme, dobbiamo continuare a promuovere, con sempre più coraggio e convinzione, per vedere in ogni Persona le potenzialità senza fermarsi ai limiti. Ringrazio di vero cuore Daniela Alleruzzo, Claudia Barcellona e Susi Zanon, e tutti coloro che hanno creduto e hanno dato vita a questo progetto: sono certa che questa iniziativa contribuirà a superare stereotipi e pregiudizi, costruendo luoghi più inclusivi, in cui la persona con il suo valore è davvero al centro”.

La prima edizione ha fatto registrare numeri straordinari: 585 artisti iscritti (tra singoli, duo e gruppi all’interno dei quali è ammessa anche una componente non superiore a 1/3 di artisti senza disabilità) e 347 performance candidate.

Disabilità: il talento oltre gli stereotipi

Il progetto nato da un’idea delle fondatrici Daniela Alleruzzo, Claudia Barcellona e Susi Zanon, si ispira all’antica tradizione dei Giochi Pitici greci, reinterpretata in chiave contemporanea e tecnologica.

Protagonisti della manifestazione saranno artisti con e senza disabilità che si esibiranno in prove di recitazione, danza e canto/musica con l’obiettivo di valorizzare il talento autentico e favorire concrete opportunità di inserimento nel mondo dello spettacolo, superando stereotipi e retorica.

«Con Pythika – Giochi Pitici vogliamo affermare con forza che il talento non ha barriere – sottolinea Daniela Alleruzzo, Presidente de L’Arte nel Cuore. Questa prima competizione artistica inclusiva nasce per dare spazio e visibilità ad artisti con e senza disabilità, riconoscendone il valore professionale oltre ogni etichetta.

Il nostro obiettivo è duplice: da un lato promuovere una piena normalizzazione della disabilità nel contesto artistico, dall’altro creare opportunità di inserimento nella filiera dello spettacolo. Pythika non è solo un evento, ma un passo necessario verso un’industria culturale più equa, aperta e realmente rappresentativa della società».

“Comunicare… etica e inclusione nel racconto giornalistico senza barriere”: il Corso di Formazione FNSI

La manifestazione prenderà il via il 10 aprile con il panel organizzato da Tommaso Polidoro per conto della Federazione Nazionale Stampa Italiana in collaborazione con l’ente terzo forMedia dal titolo: “Comunicare… etica e inclusione nel racconto giornalistico senza barriere”.

L’incontro, che si svolgerà dalle ore 9.30 alle ore 13.30 presso la Sala Petrassi dell’Auditorium Parco della Musica di Roma, rappresenta un’importante occasione di confronto sul ruolo dei media nella costruzione di una narrazione inclusiva e rispettosa della disabilità. Fra le relatrici la giornalista dell’ANSA Giorgiana Cristalli; Tiziana Lupi, cronista di Avvenire e scrittrice; Silvia D’Onghia Rogadeo de Il Fatto Quotidiano; Cinzia Marongiu di Tiscali; Claudia Barcellona, avvocato e fondatrice di Pythika.

Previsti i saluti istituzionali di Alessandra Locatelli, Ministro per le Disabilità, Alessandra Costante, segretaria generale della FNSI, e delle fondatrici di Pythika Daniela Alleruzzo, presidente de L’Arte nel Cuore e Susi Zanon. A moderare l’incontro sarà Tommaso Polidoro, consigliere nazionale FNSI.

Il programma della Competizione artistica

Le giornate del 10 e 11 aprile vedranno alternarsi esibizioni artistiche, momenti di confronto e attività dedicate all’inclusione.

Il 10 aprile si terrà la semifinale, condotta da Eleonora Arosio, conduttrice, e Livio Beshir, attore e conduttore, che avrà come giurati Carolyn Smith, Tony Esposito, Gabriella Germani, Silvia Salemi, Raffaele Paganini e Samuele Carrino.

La finale dell’11 aprile sarà condotta da Manola Moslehi, cantante e conduttrice, e dall’attore Lorenzo Salvatori e vedrà impegnate due giurie a valutare le performance dei finalisti.

Nel corso della serata finale è previsto l’intervento di Giorgio Marchesi che ha sostenuto il progetto sin dalla sua nascita.

La Giuria Pythika, composta da Giampaolo Letta, Carolyn Smith, Fioretta Mari, il Maestro Enzo Campagnoli, Samuele Carrino e il Maestro Maurizio Fabrizio proclamerà i vincitori per categoria e il vincitore assoluto dell’edizione.

A questa si affiancherà la Giuria Critica composta dalle giornaliste Giorgiana Cristalli, Tiziana Lupi e Cinzia Marongiu, che assegnerà il Premio della Critica.

Presente, nel ruolo di Garante per la regolarità del voto, Raffaele Iannicelli, Avvocato, Direttore d’orchestra e compositore.

I protagonisti saranno artisti con disabilità (e nella percentuale sopra riportata anche senza disabilità) provenienti da tutta Italia; saranno loro a dover convincere le giurie, riuscendo a trionfare con la propria arte.

Al di là della classifica avranno vinto tutti, superando ogni tipo di barriera fisica e culturale e celebrando il trionfo del talento autentico e senza confini.

Special Pythika: artisti fuori concorso

Grande attesa anche per Special Pythika, la sezione fuori competizione, nella quale i partecipanti, provenienti da tutta Italia, si esibiranno nelle medesime discipline e con le medesime regole di Pythika, con il solo intento di condividere le loro passioni, al di fuori della gara.

«Abbiamo fortemente voluto introdurre la sezione Special Pythika proprio per non lasciare indietro nessun artista: ognuno potrà esprimere il proprio talento in un contesto non competitivo ma di condivisione e unione, in cui l’arte diventa un potente strumento di inclusione e valorizzazione umana – continua Alleruzzo. Seguendo l’esempio di quanto già avviene nello sport, vogliamo che l’arte sia un linguaggio universale capace di abbattere ogni barriera».

A condurre Special Pythika il 10 aprile saranno gli attori Emily Shaqiri, Nate Iacono e Lorenzo Salvatori. Padroni di casa l’11 aprile saranno invece la cantante Katia Astarita e il conduttore radiofonico Max Bruno.

Pythika – Giochi Pitici si afferma così come un progetto innovativo e necessario: una risposta concreta all’esigenza di un nuovo paradigma artistico che ridefinisca il concetto di inclusione nel mondo dello spettacolo, dove il talento è l’unico vero protagonista.

Per chi volesse prenotarsi per assistere a Pythika e Special Pythika nelle giornate del 10 e dell’11 aprile può farlo utilizzando il seguente link: LINK

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