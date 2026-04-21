Al via “Scuola Ferrovia” nelle scuole del Municipio Roma IV

Partono nel Municipio Roma IV i progetti ‘Scuola Ferrovia’ e ‘Stop al vandalismo’, promossi in collaborazione con il Dopolavoro Ferroviario Nazionale, DLF Roma e con FS Security, società del Gruppo Ferrovie dello Stato Italiane, rivolto ai bambini e alle bambine delle scuole dell’infanzia e agli studenti degli Istituti Comprensivi del territorio, come da nota trasmessa alle scuole.

Un percorso educativo che unisce scoperta e cittadinanza, con l’obiettivo di avvicinare i più giovani al mondo ferroviario e promuovere valori fondamentali come il rispetto delle regole, la cura dei beni comuni e il senso civico.

Il progetto prevede incontri in classe con operatori del settore e attività esperienziali, tra le quali visite in luoghi simbolo delle ferrovie, offrendo un’esperienza concreta e coinvolgente.

“Un’iniziativa che rafforza il legame tra scuola e territorio e contribuisce a formare cittadini consapevoli fin dalla prima infanzia”, dichiara Annarita Leobruni, Assessora alle Politiche Educative e Scolastiche. “Progetti come questo dimostrano quanto sia importante costruire alleanze tra istituzioni, scuola e grandi realtà nazionali per offrire ai nostri ragazzi opportunità educative di qualità e rafforzare il senso di appartenenza alla comunità”, aggiunge Massimiliano Umberti, Presidente del Municipio Roma IV.

Il responsabile nazionale di ‘Stop al vandalismo’, Simone Cuozzo, afferma che “Questi sono progetti educativi, coinvolgenti e fondamentali per la crescita delle giovani generazioni per costruire il futuro con maggior consapevolezza del valore della sicurezza personale e del territorio. Sono entusiasta che ci sia una collaborazione forte tra il DLF Roma, grazie al legale rappresentante Giuseppe Di Flaviano, e istituzioni locali innovative e che guardano al futuro come il Municipio IV”.

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