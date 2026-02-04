Albano, deruba un corriere e va a fare shopping con il bancomat della vittima: ladro “tradito” dalle notifiche

La scena si è consumata nel cuore di Albano Laziale, tra la fretta dei passanti e i negozi di Corso Matteotti.

Approfittando di un momento di distrazione di un fattorino impegnato a scaricare merce nei pressi di un supermercato, un uomo si è impossessato di un giubbotto appoggiato sul furgone, contenente il portafoglio della vittima.

Il malvivente non ha perso tempo e si è diretto verso i negozi della zona per effettuare acquisti rapidi. Ma il suo piano è stato subito compromesso dalla tecnologia: lo smartphone del corriere ha iniziato a inviare notifiche di pagamenti multipli in pochi minuti, segnalando immediatamente l’uso fraudolento della carta.

Comprendendo il furto, il lavoratore ha contattato il 112, fornendo dettagli preziosi sulla posizione dei negozi dove la carta veniva utilizzata.

Gli agenti del Commissariato di Albano Laziale hanno avviato una ricerca lampo, dirigendosi verso l’ultima attività commerciale segnalata dal POS. La caccia si è conclusa in una tabaccheria, dove il 48enne è stato intercettato con ancora con sé:

Il portafoglio e la carta di credito rubata.

La merce appena acquistata con i fondi della vittima.

L’uomo è stato subito condotto in commissariato e arrestato. Le accuse a suo carico sono pesanti: ricettazione e indebito utilizzo di carte di credito.

L’autorità giudiziaria ha già convalidato il provvedimento restrittivo, chiudendo così una vicenda lampo ma che rischiava di diventare un vero e proprio colpo organizzato.

