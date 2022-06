Albano Laziale e i Castelli Romani attraverso la statistica – 2022 di Giorgio Sirilli

Venerdì 10 giugno 2022 alle 17,30 presso la Sala Falconi di Colli Aniene dove si terrà la presentazione del libro del prof. Giorgio Sirilli “Albano Laziale e i Castelli Romani attraverso la statistica – 2022”. Questo saggio si focalizza soprattutto sulla statistica come strumento principe della conoscenza quantitativa per decidere le esigenze della cosa pubblica. Luigi Einaudi, grande economista e secondo Presidente della Repubblica Italiana, poneva una domanda fondamentale: “Come si può deliberare senza conoscere?”

Per l’autore, la statistica deve essere lo strumento di risposta e di aiuto alle istituzioni ma deve diventare la bussola per i cittadini che in uno stato democratico possono e debbono esercitare i propri diritti di cittadinanza attiva in maniera consapevole.

Giorgio Sirilli, rettore emerito dell’UPMT (Università Popolare Michele Testa, è un ricercatore del C.N.R. e docente universitario. È nato ad albano Laziale dove ha le sue radici. Oltre che autore di numerosi libri e pubblicazioni scientifiche, è impegnato in attività culturali e politiche