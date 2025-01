Albano Laziale, notte ad alta tensione: ladro bloccato dopo inseguimento mozzafiato

Notte di tensione lungo le strade dei Castelli Romani, dove un controllo di routine si è trasformato in un rocambolesco inseguimento ad alta velocità.

I Carabinieri della Stazione di Cecchina hanno arrestato un 30enne di origine albanese, gravemente indiziato per resistenza a pubblico ufficiale e possesso ingiustificato di chiavi alterate e grimaldelli.

L’episodio è avvenuto la sera del 5 gennaio, quando una pattuglia impegnata in un servizio di controllo del territorio ha notato un’autovettura sospetta con quattro persone a bordo, in transito su via Campoleone, ad Albano Laziale.

L’inseguimento: fuga spericolata e contromano

Alla vista dei Carabinieri, il conducente del veicolo ha ignorato l’alt intimato dai militari, tentando di eludere il controllo.

È scattata così una fuga ad alta velocità lungo le vie limitrofe, con il veicolo che ha anche percorso diversi tratti di strada contromano, mettendo a rischio l’incolumità degli altri automobilisti.

La corsa è terminata in via Ardeatina, dove il conducente ha fermato l’auto. Tuttavia, invece di arrendersi, l’uomo e i suoi complici sono scesi dal veicolo e si sono dati alla fuga a piedi.

Il sequestro: dopo l’inseguimento a piedi

I militari si sono lanciati all’inseguimento a piedi, riuscendo a raggiungere il 30enne albanese, mentre gli altri tre occupanti sono riusciti a far perdere le proprie tracce.

Dopo averlo messo in sicurezza, i Carabinieri hanno perquisito l’autovettura, scoprendo un vero e proprio kit da scasso.

Tra il materiale sequestrato ci sono:

-Una cesoia elettrica

-Un frullino

-Una scala telescopica

-Due radio ricetrasmittenti

-Tre passamontagna

-Vari cacciaviti e un palanchino

Tutto il materiale è stato sequestrato dai militari, confermando i sospetti che il gruppo fosse pronto a compiere furti o effrazioni.

Arresto e rito direttissimo

Il 30enne è stato arrestato con l’accusa di resistenza a pubblico ufficiale e possesso di strumenti atti allo scasso.

L’uomo è stato tradotto presso il Tribunale di Velletri, dove dovrà rispondere delle accuse nel corso del rito direttissimo.

Le indagini proseguono per identificare gli altri tre complici e capire se il gruppo possa essere collegato ad altri episodi di furto avvenuti nella zona.

