Albano Laziale, scoperto con quasi un chilo di marijuana in casa: arrestato 45enne

Quasi un chilo di marijuana nascosto in casa, tra bilancini di precisione e materiale per il confezionamento.

È quanto hanno scoperto i Carabinieri delle Stazioni di Cecchina e della Compagnia di Castel Gandolfo, che hanno arrestato un 45enne originario di Albano Laziale, gravemente indiziato del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

L’operazione è scattata nell’ambito di un mirato servizio di controllo contro il traffico di droga nei Castelli Romani.

I militari, insospettiti dai movimenti dell’uomo, hanno deciso di perquisire la sua abitazione, dove hanno rinvenuto 888 grammi di infiorescenze di marijuana, due bilancini di precisione e vario materiale per il confezionamento e la custodia della droga.

La scoperta non ha lasciato dubbi: tutto faceva pensare a una fiorente attività di spaccio, probabilmente destinata al mercato locale.

Il 45enne è stato arrestato in flagranza di reato e condotto davanti al Tribunale di Velletri, dove il giudice ha convalidato il fermo.

