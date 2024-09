Alberature, Alfonsi: “Al via trattamenti contro parassiti degli olmi in viale dei Quattro Venti”

Sono stati avviati dal Dipartimento capitolino Tutela Ambientale, gli interventi di trattamento endoterapico sui circa 200 olmi lungo il Viale dei Quattro Venti e su Piazzale Dunant a Monteverde per il contrasto della Galerucella luteola, il coleottero parassita particolarmente dannoso per le foglie dell’albero.

Gli interventi riguardano anche i lecci presenti in quel quadrante e sui quali sono previsti i trattamenti contro la cocciniglia parassita Kermes vermilio.

Questa fase di trattamenti è stata preceduta da un programma di controlli fitostatici sullo stato di salute di tutte le alberature del quadrante e da interventi di potatura e rimonda dei rami bassi o secchi che compromettevano la visibilità della circolazione veicolare e di quelli che, per il loro sviluppo in altezza, potevano costituire un potenziale pericolo in caso di forti venti. Sulla base di queste indagini, se necessario, si procederà ad ulteriori analisi strumentali e in quota.

“Come da programmazione abbiamo avviato i trattamenti necessari a contrastare la proliferazione dei parassiti degli olmi e dei lecci che, oltre ai danni agli alberi, creano un notevole disagio anche alla cittadinanza.

Interventi di cura che saranno completati, come quelli di recente già eseguiti in Via di Donna Olimpia e Via Gasparri, con analisi approfondite sullo stato di salute delle alberature per mettere in sicurezza tutto quel quadrante della città” dichiara Sabrina Alfonsi, Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma capitale.

