«Dal 6 dicembre 2024 – annuncia Annarita Leobruni, Vice Presidente Municipio IV – accenderemo dalle 17 in poi gli alberi di Natale in tutto il Municipio Roma IV ! Vieni ad accendere con noi la magia del nostro Natale».

Orari e luoghi nella locandina.

