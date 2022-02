Il WeGil, hub culturale della Regione Lazio situato nel quartiere di Trastevere, a partire dal prossimo 12 febbraio ospiterà la mostra “Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo italiano”. Si tratta della prima esposizione dedicata ad un talentuoso fotografo friulano, la cui bravura è stata svelata al grande pubblico soltanto dopo la sua morte, avvenuta nel 2018 all’età di 88 anni a causa di una grave malattia. Se oggi abbiamo l’opportunità di apprezzare le sue opere che erano state per anni letteralmente dimenticate in soffitta, lo dobbiamo a Carlotta di Lenardo – nipote del fotografo e curatrice della mostra. La di Lenardo iniziò a rendere omaggio al lavoro del nonno, di cui condivideva la passione per la fotografia, pubblicando alcuni dei suoi più significativi scatti su un apposito profilo instagram intitolato “grandpa_journey”, quando lui era ancora in vita. In seguito pensò, quindi, di attingere a quello sterminato archivio fotografico, composto da quasi diecimila fotografie scattate nell’arco di oltre mezzo secolo, per dare vita al volume “An Attic Full of Trains” che è stato pubblicato dalla casa editrice inglese Mack.

La mostra “Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo italiano”, in programma fino al prossimo 8 maggio al WeGil, raccoglie 154 immagini che sono state catturate dall’obiettivo del fotografo in oltre sessant’anni di attività. Il percorso espositivo è suddiviso in tre sezioni: si parte con una narrazione intima che mette in evidenza il legame tra l’estetica del fotografo e quella della nipote, per poi proseguire con una selezione di scatti autobiografici che comprende alcune immagini in bianco e nero, scattate da Alberto a partire dall’età di 18 anni, un autoritratto e tre ritratti realizzati da Carlotta durante un pranzo di famiglia nel 2013. Infine, la terza ed ultima sezione si compone di 9 pareti tematiche che ripropongono alcuni dei soggetti che ritroviamo costantemente nell’opera del fotografo: parchi di divertimento, ritratti di persone, strade e vedute da macchine ed aerei. È interessare notare come in alcune diapositive fosse solito scrivere la parola “fine”, per indicare appunto la conclusione di un “viaggio”. Ricordiamo che la mostra è promossa dalla Regione Lazio ed è realizzata da LAZIOcrea in collaborazione con Creation.

“Alberto di Lenardo. Lo sguardo inedito di un grande fotografo italiano ”

QUANDO: 12 febbraio 2022 – 8 maggio 2022

ORARI: tutti i giorni dalle ore 10.00 alle ore 19.00

DOVE: WeGil – Largo Ascianghi, 5

CONTATTI: https://www.wegil.it/