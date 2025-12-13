Alcol a minori e spritz low cost: scattano i sigilli della Questura per un locale dell’Eur

Spritz a prezzi stracciati, feste settimanali pubblicizzate sui social e nessun controllo sull’età dei clienti: è questa la situazione che ha spinto la Polizia di Stato a sospendere la licenza di un esercizio commerciale in zona Esposizione. Il locale resterà chiuso per i prossimi dieci giorni.

Gli eventi, noti come “school party”, venivano promossi spesso all’ultimo minuto tramite storie sui social, rilanciate sulle pagine frequentate da studenti delle scuole superiori della zona.

L’iniziativa attirava molti giovani, anche minorenni, ai quali venivano servite bevande alcoliche senza che venisse richiesto alcun documento per verificare l’età.

Gli accertamenti, condotti dagli agenti della sezione Polizia Amministrativa del Distretto Esposizione, hanno confermato le preoccupazioni dei residenti. Già ad aprile il locale era stato sospeso per sette giorni dal Questore, dopo le prime segnalazioni.

Nonostante il provvedimento, però, le feste e le modalità di gestione erano proseguite, come segnalato da alcuni cittadini tramite l’applicazione YouPol.

Il quadro è stato ulteriormente aggravato da un episodio verificatosi qualche giorno fa: una volante, intervenuta insieme al personale del 118, ha soccorso un ragazzo minorenne quasi esanime, dopo aver consumato alcol all’interno del locale. Nessuno aveva chiesto al giovane di esibire un documento d’identità.

Alla luce dei fatti, al termine dell’attività istruttoria, il Questore ha disposto nuovamente la sospensione della licenza per 10 giorni nei confronti del titolare, con i sigilli posti al locale.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.