Categorie: Cultura e Spettacoli Incontri e Convegni
Municipi:

Aleksandr Nevskij, un simbolo plurisecolare

Mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, a Casa Russa

Redazione - 12 Maggio 2026

Mercoledì 13 maggio alle ore 18:00, Casa Russa a Roma riunione del Club di storia, il tema del mese di maggio “Aleksandr Nevskij: simbolo plurisecolare. Il suo ruolo nella storia, nella Chiesa ortodossa e nei film di Ėjzenštejn”.

La conferenza, aperta a tutti, sarà dedicata alla vita del grande principe e celebre condottiero dell’antica Russia, vincitore della battaglia della Neva e della Battaglia del Ghiaccio, canonizzato dalla Chiesa ortodossa russa.

Il principe Aleksandr Nevskij appartiene a quella cerchia di grandi figure storiche la cui attività non ha solo influenzato il destino del Paese e del popolo, ma lo ha trasformato profondamente, determinando il corso della storia russa per molti secoli.

Governava la Rus’ in un momento drammatico e decisivo, successivo alla devastante invasione mongola, quando era a rischio la stessa sopravvivenza della Rus’: protezione della propria statualità e identità etnica oppure scomparsa dalla carta geografica. Il suo nome è stato dato a vie e piazze, in suo onore sono stati eretti monumenti e costruite chiese ortodosse in numerose città della Russia.

Il coordinatore del Club di Storia della Casa Russa di Roma, storico e antropologo Silvio Marconi, racconterà la vita del celebre comandante della Rus’, commenterà alcune scene del capolavoro cinematografico di Sergej Ėjzenštejn “Aleksandr Nevskij” e presenterà il programma della nuova stagione prima dell’ultima conferenza, prevista per il mese di giugno.

Ingresso libero con prenotazione obbligatoria al link: https://forms.gle/5bZtiNbwGfguYW5x7

Casa Russa di Roma – Piazza Benedetto Cairoli, 6

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.

Sostieni il nostro lavoro indipendente
Anche un piccolo contributo fa la differenza
Condividi questo articolo:   Facebook Whatsapp Telegram Twitter Email

Lascia un commento

Il tuo indirizzo email non sarà pubblicato. I campi obbligatori sono contrassegnati *

Scrivi un commento

Articoli Correlati