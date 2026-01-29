Alessandrino. Al Piccolo Teatro di Prova debutta “Casa Farsa”

Dopo il successo dell’apertura di stagione di uno dei teatri più piccoli d’Italia al PIccolo Teatro di Prova, situato nel quartiere Alessandrino, c’è gran fermento per il prossimo debutto.

A salire sul palco di questo spazio teatrale, ricavato da una storica falegnameria, dopo i grandi consensi riscorri dal comico romano Claudia Sciara, questa volta arrivano i padroni di casa, ovvero: La Compagnia della Farsa. I fondatori e ideatori dello spazio culturale, Claudia Spedaliere e Luca Pennacchioni, saranno i protagonisti di “Casa Farsa” il 6, 7 e 8 febbraio 2026. Insieme a loro Salvatore Mazza.

Casa Farsa, è uno spettacolo comico che mette insieme diversi modi di far ridere, quelli nati sul palcoscenico e quelli diventati popolari attraverso il varietà e la televisione.

Una successione di quadri brevi, indipendenti, costruiti sul ritmo, sull’equivoco e sul gioco comico. Non è un caso se il titolo richiama l’idea di una “casa” intesa come luogo ideale della comicità: uno spazio condiviso, ma anche legato a quella comicità diventata un po’ familiare.

Uno spettacolo diretto, leggero e ironico, che gioca con la tradizione senza copiarla, restituendo il piacere di una risata semplice e immediata.

Un viaggio comico fra teatro e avanspettacolo, pensato per chi ama la comicità che nasce dal mestiere, dal tempo comico e dal rapporto vivo con il pubblico.

Piccolo Teatro di Prova via del Campo 16 c per info: 328 1278975

