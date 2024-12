Alessandrino, Caliste, Lostia, Scalia: Parte il progetto della ciclopedonale di via degli Olmi

«Oggi il Municipio V ha ufficialmente consegnato l’area di cantiere per l’avvio dei lavori della ciclopedonale di via degli Olmi, un progetto che si inserisce in un percorso più ampio e ambizioso, pensato per collegare il Parco di Centocelle con il Parco della Mistica, passando per il Parco Alessandrino.

Come amministrazione, abbiamo voluto dare continuità alle opere che riteniamo fondamentali per il nostro territorio e per il miglioramento della mobilità sostenibile in questo quadrante della città.

Per il tratto di via degli Olmi sono stati stanziati 480 mila euro per la realizzazione di circa 350 metri di percorso ciclopedonale. Il progetto prevede il rifacimento della pavimentazione, utilizzando materiale drenante da entrambi i lati, e la predisposizione dell’impianto d’illuminazione da realizzare in coordinamento con Acea e il dipartimento lavori pubblici tramite fondi dedicati.

Inoltre, tra la Torre Medievale e via del Fosso di Centocelle, saranno costruite tre aree di sosta ombreggiate da olmi e pioppi, dotate di panchine per offrire un punto di ristoro ai cittadini che percorreranno questo nuovo collegamento.

L’avvio di questi lavori è un segnale concreto del nostro impegno per la realizzazione di infrastrutture sostenibili e per il miglioramento della qualità della vita nel nostro territorio. Questa ciclopedonale rappresenta un passo importante verso un futuro più verde e accessibile, offrendo ai cittadini nuove opportunità di mobilità e fruizione degli spazi pubblici. Continueremo a lavorare per il completamento di questo importante percorso, che unisce alcuni dei parchi più significativi del Municipio.»

Lo dichiarano, in una nota congiunta, il presidente del Municipio V Mauro Caliste, l’assessora ai LL.PP e Mobilità Maura Lostia e l’assessore all’Urbanistica e Patrimonio Sergio Scalia.

La foto qui sotto è dell’8 febbraio 2024

