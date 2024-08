Alla Biblioteca nazionale centrale di Roma l’Annual General Meeeting del CERL 

La Biblioteca nazionale centrale di Roma ospita l’Annual General Meeeting del CERL (Consortium of European Research Libraries) al quale partecipano le maggiori istituzioni bibliotecarie d’Europa e del Nord-America.

Il tema della Conferenza che si terrà mercoledì 23 ottobre 2024 sarà European Printing in Non-Latin Scripts, dedicato allo sviluppo della stampa in caratteri non latini in Europa. Le tecnologie di stampa sono state storicamente utilizzate in tutto il mondo per riprodurre testi scritti in lingue e scritture diverse.

Quando la tipografia europea si sviluppò a metà del XV secolo, questa tecnologia fu inizialmente utilizzata per produrre libri scritti in latino e nelle lingue volgari europee.

Tuttavia, i tipografi iniziarono presto a pubblicare testi in ebraico (dal 1469), greco (dal 1471), glagolitico (dal 1483), cirillico (dal 1491). La prima edizione in armeno risale al 1512, in ge’ez al 1513, in arabo al 1514, in siriaco al 1539, in gaelico al 1571.

Nel corso del XVI secolo, a partire da Roma e diffondendosi in Europa, consistenti investimenti in tecnologia e competenze furono alla base dello sviluppo di una serie di tipologie di caratteri non latini per la produzione di libri destinati alla circolazione globale.

Oggi le biblioteche europee e americane conservano ampie collezioni di libri antichi stampati in caratteri non latini in Europa, insieme ad importanti fondi di libri stampati in varie regioni del mondo e in una varietà di lingue e sistemi di scrittura diversi, che sono confluiti nelle attuali istituzioni a seguito di diversi eventi storici, politici, religiosi, economici e culturali. Il seminario annuale del CERL del 2024 si concentrerà sui libri stampati in scritture non latine.

La partecipazione è gratuita, è necessario registrarsi su secretariat@cerl.org.

