Alla Casa delle Donne un seminario sulle “Mazziniane”

Il 20 settembre alle ore 18.00 alla Casa Internazionale delle Donne (via della Lungara 19 – Trastevere) Fiorenza Taricone, storica del pensiero politico, Università di Cassino, e Maria Paola Fiorensoli, saggista de Il Paese delle donne, terranno nella Sala del Caminetto (piano terra) un Seminario dedicato alle protagoniste femminili di un evento che ha segnato la storia italiana, con eco internazionale. Organizza AFFI (Associazione Federativa Femminista Internazionale)

Cade quest’anno il 170° della Repubblica romana mazziniana (9 febbraio – 4 luglio 1849) che donne e uomini realizzarono e difesero. Quella Repubblica aveva proposto una Costituzione tra le più avanzate al tempo, mentre il suffragio universale, che pure era citato, non comprendeva ancora quelle donne che, come spesso è accaduto nella storia, erano accorse a condividerne le sorti.

Combatterono infatti con e senza le armi, curando e salvando vite; nelle differenze l’idea di un’Italia laica, libera, indipendente; repubblicana. Furono e rimangono un grande esempio di passione e attivismo politico Tra le poche a non essere del tutto dimenticate dalla narrazione corrente c’è Cristina di Belgiojoso, Anita Garibaldi, Colomba Antonietti, Margaret Fuller (morta in un naufragio quando rientrava a N.Y., nel quale sono andati perduti suoi testi preziosi).

Non bisogna inoltre tralasciare che, nell’Assemblea Costituente del 1849, si scriveva il testo della Repubblica Romana proprio mentre la migliore gioventù italiana correva a morire sugli spalti, assediata dalle truppe agguerrite di quattro eserciti e che proprio a questo testo si è ispirata la nostra Costituzione scritta fra il 25 giugno 1946 e il 31 gennaio 1948. Roma ha avuto due Medaglie d’Oro, la prima proprio per questa Repubblica Romana del 1849, la lapide si trova in piazza Campidoglio (palazzo Senatorio) ed è stata concessa nel 1949. La seconda Medaglia d’oro al Valor Militare per la Resistenza, l’ha conferita ufficialmente a Roma la Presidenza della Repubblica con decreto solo nel 16 luglio 2018.

Ricordando che proprio il 20 settembre 1870 fu la data della Breccia di Porta Pia, l’episodio del Risorgimento che sancì l’annessione di Roma al Regno d’Italia, decretando la fine dello Stato Pontificio, Fiorenza Taricone e Maria Paola Fiorensoli invitano a questo seminario di approfondimento, per rileggere e ricordare fatti, protagonisti/e ed opere che molto hanno da dire sul presente. Segue dibattito.

Quota d’iscrizione 5,00 euro.

https://www.casainternazionaledelledonne.org/index.php/it/eventi/roma-1849-le-mazziniane-1621 – Info: affi.socie2019@gmail.com; mpfiorensoli@libero.it