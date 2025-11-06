Alla ricerca del bunker antiaereo di Villa Fiorelli con Paesaggi Umani e SublimAzionI a Palazzo Merulana

Il bunker antiaereo dimenticato

Nella mattinata 10 novembre si svolgerà un’attività esclusiva per gli studenti del Piaget-Daz sui temi della La memoria rigenerativa della II guerra mondiale e proprio su questo focus è impostato l’incontro di venerdì 7 novembre alle ore 17 alla Casa del Quartiere di Villa Fiorelli con il walkabout Il bunker antiaereo dimenticato.

Sotto ciò che resta di Villa Fiorelli c’è un locale che fu rifugio antiaereo degli abitanti della zona durante l’ultima guerra. Di questo luogo non c’è più memoria.

Il walkabout individuerà i punti di accesso, attualmente sigillati, proponendo alle comunità territoriali, ai policy maker e ai rappresentanti del Municipio VII di avviare un progetto di recupero di quel luogo di memoria della II guerra mondiale.

SublimAzionI. Tracce di Umano e AI di NuvolaProject

A Roma, a Palazzo Merulana (Via Merulana 121) sabato 8 novembre, alle ore 18.30, c’è l’incontro performativo SublimAzionI. Tracce di Umano e AI di NuvolaProject.

Con gli artisti Gaia Riposati e Massimo Di Leo e con alcuni compagni di cammino si aprirà uno spazio di dialogo vivo e poetico tra naturale e artificiale, tra corpo e algoritmo, tra umano e intelligenza artificiale e si chiuderà con una performance che vedrà interagire la performer con Noesis, l’intelligenza artificiale co-creativa che ha attraversato l’intera mostra, in un dialogo evocativo e immaginifico.

In questa occasione sarà presentato il catalogo/librido d’artista, edito da Sfera Edizioni, un volume ibrido, sensibile e interattivo, concepito come parte stessa dell’opera.

Interverranno: la direttrice del museo Paola Centanni, gli artisti Gaia Riposati e Massimo Di Leo e il curatore Carmelo Cipriani, Alain Fleischer, Carlo Infante, Giovanna dalla Chiesa, Antonella Sbrilli, Daniela Cotimbo, Piero Savastano, Giuseppe Teofilo, Nando Bossis.

Il progetto installativo SublimAzionI. Tracce di Umano e AI dopo aver abitato per 7 mesi il rifugio antiaereo del Bunker Museum di Monopoli, arriva a Roma a Palazzo Merulana per un weekend speciale (fino al 9 novembre) tra opere, sogni e intelligenza poetica combinata con quella artificiale. Un’installazione site-specific riaccenderà alcune opere di ritorno dal bunker.

Le microstorie di Corviale

A Roma, a Corviale, dal Mitreo (Via Marino Mazzacurati 61) domenica 16 novembre alle 11,30 si muoverà il walkabout Le microstorie di Corviale per la XV edizione di Corviale Urban Lab, promossa da Procult nell’ambito del Bando Roma Creativa 365. Il programma spazia da appuntamenti itineranti all’arte ambientale (piantumazione di alberi, lab di autoproduzione), fino alle arti performative e musicali con laboratori di costruzione di strumenti musicali con materiali riciclati, laboratori di improvvisazione teatrale e percussioni e due serate di spettacoli multidisciplinari.

