“Alla ricerca del suo spirito” di Adriana Ungureanu

L’Accademia di Romania in Roma invita ad un nuovo incontro letterario, nell’ambito del progetto “I Mercoledì Letterari” con la presentazione al pubblico italiano il romanzo di Adriana Ungureanu intitolato “Alla ricerca del suo spirito”, edito da Terra d’ulivi Edizioni, Lecce, 2024, nella traduzione dell’autrice (rivista da Alexandru Laszlo e Cinzia Demi) con una prefazione di Cinzia Demi.

La pubblicazione del volume è un omaggio alla scrittrice e studiosa Iulia Hasdeu nel 155° anniversario della sua nascita. La storia prende le mosse dal romanzo biografico “Seguendo le sue orme. Iulia Hasdeu tra vita e immortalità”, dedicato da Adriana Ungureanu alla stessa figura di questa letterata di genio, figlia d’arte del grande filologo romeno Bogdan Petriceicu-Hasdeu, che si è spenta a soli diciott’anni. Tuttavia la protagonista di questo nuovo e accattivante romanzo è un’altra figura femminile che la sente attraverso vie paranormali e che segue le orme della giovane scrittrice nello spazio e nel tempo, rivelando la sua storia autentica e documentata. Il testo, d’altronde, mette a frutto il mito di Iulia Hasdeu, connotato di elementi paranormali ed esoterici.

L’evento fa parte del progetto “Autunno Romeno-Italiano”, giunto alla sua 9a edizione, essendo concepito come un duplex culturale Romania – Italia. Avviato dall’Associazione “Universul Prieteniei” nel 2016, il progetto svolto sotto il patrocinio dell’Ambasciata di Romania presso la Repubblica Italiana prevedeva eventi culturali avendo come obiettivo quello di promuovere la cultura e le tradizioni romene e di contribuire alla preservazione dell’identità culturale dei romeni della Penisola.

La presentazione del volume, che avrà luogo nella Sala Conferenze dell’Accademia di Romania (Piazza José de S. Martín, 1), a partire dalle ore 18,30, sarà curata dalla scrittrice e giornalista Maria Antoanietta Coccanari. All’evento parteciperanno l’autrice Adriana Ungureanu e Rodica Rodean, presidente fondatrice dell’Associazione “Universul Prieteniei” di Iași.

Adriana Ungureanu nata il 14 agosto 1972, economista, con un dottorato di ricerca conseguito in economia e affari esteri, si dichiara “cronista di storie vere, realizzate con sogni misteriosi”. Svolge un’intensa attività in tre ambiti: letterario, didattico-scientifico e giornalistico. Ad oggi ha pubblicato nel Paese cinque libri come autrice unica: “La donna di 40 anni. Su Facebook”, eLiteratura, Bucarest 2014; “Sono nata per incontrarti”, eLiteratura, Bucarest 2015; “Artista”, eLiteratura, Bucarest, 2016; “Seguendo i suoi passi – Iulia Haseu tra la vita e l’immortalità”, EIKON, Bucarest 2019, e “Calabria, terra dall’anima di donna”, EIKON, Bucarest 2022, tradotto in italiano “Calabria, una terra con l’anima di una donna”, Casa editrice: Terra d’ulivi Edizioni, Lecce, 2024. Inoltre, è coautrice di 8 volumi e ha contribuito a diversi volumi collettivi. Collabora con prestigiose riviste culturali provenienti da Romania, Francia e Moldavia. Nel 2022 ha ricevuto il premio speciale della giuria assegnato dalla Società Culturale Apollon-Romania e dall’Accademia Internazionale di Lettere e Arti per l’opera “Autunno in Calabria”.

