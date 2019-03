Alla ricerca di talenti al femminile per l’automotive di domani

Il mondo dell’automotive è percorso da grandi trasformazioni che ne stanno cambiando la natura in profondità. Sempre più, in futuro, si parlerà di mobilità e di servizi, oltre che di prodotti ad essa connessi. L’automobile quindi – il prodotto per eccellenza – deve cambiare pelle, per adeguarsi alle grandi sfide del prossimo futuro, che si chiamano elettrificazione, connettività e guida autonoma. Il panorama è in grande trasformazione ed è necessario rispondere con rapidità all’evoluzione tecnologica, all’inquinamento, al traffico. Ci sono sfide che impattano su ciò che abbiamo attorno ogni giorno, come l’adeguamento delle infrastrutture, lo svecchiamento del parco dei mezzi circolante, la coesistenza con il trasporto pubblico locale. Ci sono scenari che prefigurano una diversa urbanistica delle nostre città, che saranno molto diverse grazie ai nuovi concetti di mobilità. Ci sono nuovi paradigmi, anche sociali, che hanno a che fare con l’interesse delle giovani generazioni verso una mobilità più sostenibile, pulita e condivisa.

Servono quindi idee nuove per affrontare un cambiamento di così grande portata. Meglio se queste idee sono sviluppati da talenti al femminile, sovvertendo il comune pensiero che il mondo automotive sia un mondo di soli uomini.

Con questo spirito Continental – Gruppo leader a livello mondiale nel mondo automotive – lancia la sfida e si mette alla ricerca di talenti che vogliano impegnarsi in nuovi progetti.

Lo fa supportando l’Università di Tor Vergata a Roma e lanciando Women 2 Mobility, l’hackathon* che si terrà il 21 marzo 2019 in aula Leonardo, Macroarea di Ingegneria – in via del Politecnico 1 a Roma, dalle ore 09:00 alle ore 18:00.

I team iscritti avranno la possibilità di sfidarsi in una competizione creativa sui grandi temi della mobilità del futuro. Alla ricerca dell’idea che contribuirà a cambiare lo scenario.

*Un hackathon (anche conosciuto come hack day o hackfest) è un evento al quale partecipano, a vario titolo, esperti di diversi settori dell’informatica: sviluppatori di software, programmatori e grafici.