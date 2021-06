Alla scoperta della ciclabile Tor di Quinto

Una nuova uscita in bicicletta per scoprire la più bella ciclabile di Roma, quella della dorsale Tevere, che costeggia Tor di Quinto.

L’associazione di promozione sociale “Gli Amici Di Conca D’Oro – APS” ha organizzato per domenica 27 giugno 2021, un evento gratuito di passeggiata in bicicletta partendo da Conca D’Oro per raggiungere la diga del Tevere.

L’iniziativa vuole far conoscere la più bella ciclabile di Roma, ma anche come muoversi in sicurezza e senza la presenza di automobili su un percorso completamente ciclo pedonale.

Si scopriranno le varie ciclabili, quella di prato della Signora, l’Olimpica e la famosa ciclabile Tevere, un percorso che farà ammirare anche la bellezza della natura e storia che si incontrerà durante il percorso.

Appuntamento con qualsiasi bicicletta e per tutte le età, all’entrata del parco delle Valli, in via Val D’Ala 19, alle ore 09.00 ma si invita ad arrivare alle 08.40.