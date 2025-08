Allarme bomba alla stazione Acilia della Metromare: evacuata la fermata

Momenti di tensione questa mattina alla fermata Acilia della linea Metromare, a seguito di una telefonata anonima giunta al numero di emergenza 112 intorno alle 12:30 di martedì 5 agosto, che annunciava la presenza di una bomba pronta a esplodere nella stazione.

Lanciato l’allarme, i passeggeri e il personale sono stati immediatamente evacuati in via precauzionale, mentre è stata interrotta l’intera circolazione ferroviaria sulla linea. Sul posto sono intervenuti i Carabinieri, supportati dagli artificieri e dalle unità cinofile specializzate nella ricerca di esplosivi.

Nel frattempo, Cotral ha attivato bus sostitutivi su tutta la tratta, con partenze dai capolinea di Porta San Paolo e Cristoforo Colombo, garantendo un servizio alternativo ai pendolari.

Le operazioni di bonifica condotte dagli artificieri dell’Arma si sono concluse intorno alle 13:30, con esito negativo: nessun ordigno è stato rinvenuto. L’allerta è quindi rientrata e la circolazione ferroviaria ha potuto progressivamente riprendere.

