Oggi, 15 giugno 2026, ci ha scritto l’amico nostro e del Parco Tor Tre Teste Angelo Calabrese e ci ha inviato delle foto impressionanti dello stato vergognoso del laghetto del parco di Tor Tre Teste.

Ecco cosa dice con linguaggio lapidario accompagnato dalle sue foto: allarme estremo nel laghetto del parco di Tor Tre Teste.

Un ultimo grido di allarme!

Le erbacce, che imperversano all’interno del laghetto…

Stanno soffocando, tutte le forme di vita, presenti

Il grido di allarme, sempre più lancinante

Diamogli una risposta!

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