“Alle porte del sole”, al teatro Tordinona da fine anno al 6 gennaio. Anche a Capodanno con una grande festa

Nuovo appuntamento di fine anno al teatro Tordinona con “Alle porte del sole – Natale a San Lorenzo”, la commedia comica scritta e diretta da Anna Fraioli e interpretata dagli artisti della compagnia “La bottega dell’attore”. Si inizia il 30 dicembre alle 21; si prosegue il 31 per il grande spettacolo di Capodanno e poi si riprende il 3, il 4, il 5 gennaio sempre alle 21 e chiusura il 6 gennaio alle 18 per festeggiare l’Epifania.

Per la notte di San Silvestro, visto il successo dello scorso anno, si replicherà con una festa che inizierà alle 21,30 con un aperitivo di benvenuto. Poi ci sarà lo spettacolo e al termine, nei locali del teatro di via degli Acquasparta, si attenderà il nuovo anno con buffet, bevande, spumante, dolci, catering, lenticchie e cotechino. Le prime ore del nuovo anno proseguiranno con il cabaret, improvvisazioni e giochi teatrali dei ragazzi de La Bottega dell’Attore, che coinvolgeranno anche il pubblico in una festa interattiva.

La trama. È la storia di Ilaria e Matteo che hanno realizzato il loro sogno: andare a vivere insieme in un delizioso appartamento in un quartiere giovane e pieno di artisti, il quartiere di San Lorenzo. Ma a dire il vero è la sola Ilaria ad aver realizzato il suo sogno, ovvero vivere una vita mai banale in un quartiere dove non si rischia la monotonia, dove i vicini sono simpatici e spensierati e per nulla invadenti o disturbati. E poi se si è supportati da una famiglia sana, di che ci si deve preoccupare? Inoltre c’è la grande Gigliola…

Ideato e diretto da : Anna Fraioli

Attori: Chiara Abbruzzese, Raffaella Ariganello, Elisabetta Baldi, Erika Caruso, Riccardo Colasuonno, Fabrizio Ferroni, Ilaria Pierandrei, Beatrice Poti, Matteo Simoncelli, Marco Tavani.

Ufficio Stampa: Rocchina Ceglia

Luci: Ettore Bianco

Scenografia: Antonella Fiorillo

Prezzi: 15 euro

Prezzo serata Capodanno: 50 euro

Contatti per info e prenotazioni:

e-mail: info@labottegadellattore.it

cell.392.36.36.457

sito: www.labottegadellattore.it