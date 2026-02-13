Il 18 febbraio 2026, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, si terrà la presentazione del volume Am Ha-Sefer. Il Popolo del Libro. Lettori e Bibliofili nell’Italia Ebraica tra il XVII e il XX secolo, a cura di Dario Disegni e Germano Maifreda (Edizioni di Storia e Letteratura, 2025)

Saranno presentati gli atti del convegno svoltosi presso la Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi” a Roma, 21 novembre 2023

Saluti

Stefano Campagnolo

Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma

Dario Disegni

Presidente Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia e curatore del libro

Introduce

Andrea De Pasquale

Direttore Generale, Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione, Ministero della Cultura

Intervengono

Serena Di Nepi

Professore associato in Storia moderna nel Dipartimento di Storia, Culture, Religioni Sapienza ‘Università di Roma

Eleonora Cardinale

Funzionario Bibliotecario presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, responsabile dell’Ufficio Archivi e Biblioteche Letterarie Contemporanee

Germano Maifreda

Professore ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano e ricercatore associato presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)

Modera

Dario Disegni

Presidente Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia e curatore del libro

Il collezionismo di libri ebraici tra XVII e XX secolo è un tema di rilievo non solo per gli studi ebraici, gli studi bibliologici e di storia del libro, ma anche, più in generale, per la storia culturale, politica ed economica dell’Europa moderna.

Il «popolo del libro», dunque, non solo nell’abituale senso di definizione del popolo ebraico, ma nella sua accezione più ampia, comprendendo lettori e bibliofili che hanno riordinato, disposto, preservato libri e manoscritti attraverso lo spazio e il tempo per farli giungere fino a noi, nelle nostre mani, nelle nostre biblioteche.

Il volume è quindi imperniato sul tema dell’uomo e del suo legame con il libro e presenta raccolte e collezioni di pregio raccontate da alcuni dei massimi esperti in materia.

L’eterogeneità degli interventi vuole restituire un quadro d’insieme corrispondente alla varietà e alla ricchezza delle raccolte che le maggiori istituzioni bibliotecarie nazionali conservano, con l’intento di incoraggiare ricerche e studi volti ad approfondire e promuovere la conoscenza del tema.

