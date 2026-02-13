Am Ha-Sefer. Il Popolo del Libro Lettori e Bibliofili nell’Italia Ebraica tra il XVII e il XX secolo
Presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, il 18 febbraio 2026 la presentazione volume
Il 18 febbraio 2026, presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, si terrà la presentazione del volume Am Ha-Sefer. Il Popolo del Libro. Lettori e Bibliofili nell’Italia Ebraica tra il XVII e il XX secolo, a cura di Dario Disegni e Germano Maifreda (Edizioni di Storia e Letteratura, 2025)
Saranno presentati gli atti del convegno svoltosi presso la Biblioteca Nazionale dell’Ebraismo Italiano “Tullia Zevi” a Roma, 21 novembre 2023
Saluti
Stefano Campagnolo
Direttore della Biblioteca nazionale centrale di Roma
Dario Disegni
Presidente Fondazione per i Beni Culturali Ebraici in Italia e curatore del libro
Introduce
Andrea De Pasquale
Direttore Generale, Direzione generale Digitalizzazione e Comunicazione, Ministero della Cultura
Intervengono
Serena Di Nepi
Professore associato in Storia moderna nel Dipartimento di Storia, Culture, Religioni Sapienza ‘Università di Roma
Eleonora Cardinale
Funzionario Bibliotecario presso la Biblioteca nazionale centrale di Roma, responsabile dell’Ufficio Archivi e Biblioteche Letterarie Contemporanee
Germano Maifreda
Professore ordinario di Storia economica presso il Dipartimento di Studi storici dell’Università degli Studi di Milano e ricercatore associato presso l’Istituto di Storia dell’Europa Mediterranea (ISEM) del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR)
Modera
Il collezionismo di libri ebraici tra XVII e XX secolo è un tema di rilievo non solo per gli studi ebraici, gli studi bibliologici e di storia del libro, ma anche, più in generale, per la storia culturale, politica ed economica dell’Europa moderna.
Il «popolo del libro», dunque, non solo nell’abituale senso di definizione del popolo ebraico, ma nella sua accezione più ampia, comprendendo lettori e bibliofili che hanno riordinato, disposto, preservato libri e manoscritti attraverso lo spazio e il tempo per farli giungere fino a noi, nelle nostre mani, nelle nostre biblioteche.
Il volume è quindi imperniato sul tema dell’uomo e del suo legame con il libro e presenta raccolte e collezioni di pregio raccontate da alcuni dei massimi esperti in materia.
L’eterogeneità degli interventi vuole restituire un quadro d’insieme corrispondente alla varietà e alla ricchezza delle raccolte che le maggiori istituzioni bibliotecarie nazionali conservano, con l’intento di incoraggiare ricerche e studi volti ad approfondire e promuovere la conoscenza del tema.
