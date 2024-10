Ama: aggrediti e minacciati due operatori in servizio

Questa mattina, due operatori di Ama in servizio in via Fortunato Pintor, nel XIV municipio, sono stati vittime di un’aggressione violenta.

Durante le operazioni di svuotamento dei cassonetti stradali, i due lavoratori sono stati minacciati e uno di loro è stato colpito con un pugno alla testa da un individuo, che è poi fuggito. Il lavoratore ferito ha dovuto ricorrere alle cure del pronto soccorso.

Questo episodio segue di pochi giorni un’altra aggressione avvenuta al Labaro, dove tre operatori di Ama erano stati presi di mira durante il servizio.

Ama ha ribadito l’impegno per la sicurezza del personale, soprattutto di chi opera ogni giorno sul territorio, considerandola una priorità assoluta.

“Condanno ancora una volta con assoluta fermezza questo nuovo deprecabile episodio di violenza ai danni di due lavoratori che stavano svolgendo i loro compito al servizio della collettività – sottolinea il Presidente di Ama Bruno Manzi– A titolo personale e a nome di tutta la comunità aziendale esprimo la massima solidarietà a questi nostri colleghi vittime di

