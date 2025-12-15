AMA, al via i nuovi punti ecologici rionali

Un servizio di raccolta di prossimità e più vicino ai cittadini, che rende più agevole il corretto smaltimento di alcuni di quei rifiuti che non possono essere gettati nei cassonetti stradali.

Questa l’importante novità dei Punti Ecologici Rionali Ama, le ecoisole mobili dedicate alla raccolta di olio vegetale esausto, vernici e bombolette spray, consumabili da stampa, farmaci scaduti, pile e batterie esauste, tessili, abiti e accessori .

Le prime due postazioni mobili itineranti sono attive da oggi e fino a venerdì 19 dicembre nei municipi VI e VII.

Successivamente le ecoisole saranno presenti in altre aree della città seguendo un percorso prestabilito, sempre 5 giorni su 7, rimanendo un giorno in ogni area designata per poi spostarsi su altre “tappe” dell’itinerario programmato.

Le prime aree ad essere coinvolte in questa prima settimana di avvio del progetto pilota sono:

via Casilina/parcheggio Metro Giardinetti, via Ambrogio Necchi (Municipio VI),

via Anagnina/stabilimento Ericsson e via Anzio (municipio VII).

Il calendario con l’ubicazione giornaliera di ogni singola ecoisola può essere consultato sul sito www.amaroma.it e sulla pagina Instagram @amaspaofficial.

In rete i cittadini troveranno uno spazio costantemente aggiornato che consentirà di seguire in tempo reale l’evoluzione e le successive estensioni del servizio.

Lo scopo di questa iniziativa, progettata da Ama e Roma Capitale, è quello di assicurare un ulteriore canale di raccolta per la corretta gestione di materiali fino ad ora conferibili sono presso i Centri di Raccolta Fissi e in occasione degli appuntamenti settimanali con la campagna “Ama il tuo quartiere”. In alcune giornate, specie in questa fase iniziale, presso alcune postazioni sarà presente anche un “Ama Corner” per fornire supporto e assistenza ai cittadini.

“La sperimentazione di queste ecoisole rappresenta un ulteriore passo verso una città ecosostenibile e virtuosa in cui il concetto di economia circolare sia alla base della gestione di tutte le tipologie di rifiuti – ricorda l’Assessora all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei rifiuti di Roma Capitale, Sabrina Alfonsi – Abbiamo scelto di avviare questo progetto in due territori estesi e molto popolati anche per contrastare e prevenire alla radice quei fenomeni di abbandono abusivo che, nel caso di alcuni particolari materiali, rappresentano, oltre che un danno per il decoro, anche un potenziale pericolo per la salute pubblica”

Il Presidente di AMA S.p.A, Bruno Manzi sottolinea che “l’avvio di queste postazioni mobili è parte di quel percorso di avvicinamento di Ama alle esigenze della cittadinanza attraverso un servizio che, oltre che efficiente, sia anche puntuale e capillare e che consenta ai romani di sentirsi sempre più parte di quel sistema virtuoso che, nel tutelare il decoro, trasforma il rifiuto in risorsa”.

