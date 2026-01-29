“Ama il tuo quartiere” 31 gennaio – 1 febbraio

Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Il prossimo weekend sono coinvolti i Municipi I, II, V, VI, VII, IX, X; XII, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, consumabili da stampa, sfalci e potature.

Inoltre, sarà possibile conferire anche abiti usati nei nuovi cassonetti di color amaranto.

Si segnala che i rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo non possono essere portati nelle postazioni “AMA il tuo quartiere” ma solo nei Centri di raccolta.

Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:

Municipio I

1 febbraio

Piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio)

Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE, Tessili, abiti usati e accessori

Municipio II

31 gennaio

Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo

Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio V

31 gennaio

Viale della Primavera 300

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

1 febbraio

Via Rovigno d’Istria (mercato Villa Gordiani)

Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio VI

31 gennaio

Via Elce Della Vecchia (parcheggio)

Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio VII

31 gennaio

Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)

Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio IX

1 febbraio

Largo Montanari

Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio X

1 febbraio

Via di Dragone ang. via Bedizzole

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XII

31 gennaio

Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XIII

1 febbraio

Via Ponzone

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XIV

1 febbraio

Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)

Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori

Municipio XV

31 gennaio

Via di Grottarossa – area mercato

oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili

