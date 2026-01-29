“Ama il tuo quartiere” 31 gennaio – 1 febbraio
Postazioni nei Municipi I, II, V, VI, VII, IX, X; XII, XIII, XIV e XV
Sabato 31 gennaio e domenica 1 febbraio 2026 torna l’appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, elettronici e speciali organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.
Il prossimo weekend sono coinvolti i Municipi I, II, V, VI, VII, IX, X; XII, XIII, XIV e XV. L’iniziativa è un’occasione per disfarsi dei rifiuti che non possono andare nei cassonetti, come materiali ingombranti, legno, metallo, frigoriferi e condizionatori, grandi elettrodomestici, monitor e TV, apparati elettronici, lampade al neon, consumabili da stampa, sfalci e potature.
Inoltre, sarà possibile conferire anche abiti usati nei nuovi cassonetti di color amaranto.
Si segnala che i rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo non possono essere portati nelle postazioni “AMA il tuo quartiere” ma solo nei Centri di raccolta.
Di seguito le postazioni di raccolta attive in ciascun Municipio dalle ore 8 alle 12.30:
Municipio I
1 febbraio
Piazza Tempio di Diana (Area Parcheggio)
Legno, Metalli, Ingombranti, RAEE, Tessili, abiti usati e accessori
Municipio II
31 gennaio
Via Tiburtina – fronte Piazzale Valerio Massimo
Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio V
31 gennaio
Viale della Primavera 300
Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
1 febbraio
Via Rovigno d’Istria (mercato Villa Gordiani)
Legno, Metalli, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio VI
31 gennaio
Via Elce Della Vecchia (parcheggio)
Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio VII
31 gennaio
Via Anagnina (fronte stabilimento Ericsson)
Legno, Ingombranti, Metalli, RAEE, Sfalci e potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio IX
1 febbraio
Largo Montanari
Legno, Metallo, Ingombranti, RAEE, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio X
1 febbraio
Via di Dragone ang. via Bedizzole
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XII
31 gennaio
Viale Quattro Venti (fronte civico 166 al 182)
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Sfalci e Potature, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XIII
1 febbraio
Via Ponzone
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XIV
1 febbraio
Via Santi Audiface ed Abacuc (parcheggio)
Legno, Metallo, Ingombranti, Raee, Tessili, Abiti usati e accessori
Municipio XV
31 gennaio
Via di Grottarossa – area mercato
oggetti in legno, metallo, ingombranti (divani, materassi), RAEE (tutte le tipologie ad uso domestico), sfalci e potature, tessili, abiti usati e accessori
Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili
