“Ama il tuo quartiere” domenica 26 aprile
Postazioni nei Municipi II, V, VIII, IX, X, XIII, XIV, XV
Domenica nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.
Saranno complessivamente 9 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei municipi II, V, VIII, IX, X, XIII, XIV e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti fatta eccezione per quello di via Ateneo Salesiano temporaneamente chiuso perché danneggiato da un incendio.
Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie), accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.), sfalci e potature.
I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.
Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it.
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