Ama il Tuo Quartiere: mappa e orari del weekend 24-25 gennaio

Raccolta gratuita di ingombranti, RAEE e legno in 9 Municipi. Novità per gli abiti usati nei cassonetti amaranto

Redazione - 24 Gennaio 2026

La campagna di gennaio entra nel vivo. Dalle ore 08:00 alle 12:30, i cittadini potranno consegnare legname, metalli, grandi e piccoli elettrodomestici (frigoriferi, TV, monitor), sfalci e potature.

In alcune postazioni selezionate sarà inoltre possibile conferire tessili e accessori d’abbigliamento.

Sabato 24 gennaio: le postazioni

  • Municipio III: Via Salaria 1501 (Parcheggio parco Umberto Nobile). Include sfalci e tessili.

  • Municipio IV: Via Ettore Fieramosca (Parcheggio ingresso parco). Include sfalci e tessili.

  • Municipio XIV: Via Luisa Spagnoli ang. Vivi Gioi. Include sfalci e tessili.

Domenica 25 gennaio: le postazioni

  • Municipio I: Piazzale Clodio (Largo Livatino). Include tessili.

  • Municipio III: Via Gino Cervi.

  • Municipio IV: Via Siro Solazzi (fronte scuola).

  • Municipio VIII: Via Benedetto Croce.

  • Municipio IX: Piazzale Cina.

  • Municipio X: Via Gianni Agus.

  • Municipio XI: Lungotevere Pietra Papa.

  • Municipio XIII: Via Vezio Crisafulli.

  • Municipio XIV: Via Superga.

La novità: i cassonetti amaranto

Durante le giornate del riciclo, Ama promuove l’utilizzo dei nuovi cassonetti amaranto dedicati esclusivamente ad abiti usati, borse, scarpe e accessori tessili.

Questi materiali, se correttamente differenziati, vengono igienizzati e avviati al recupero o al mercato dell’usato, riducendo l’impatto ambientale della frazione indifferenziata.

Cosa NON portare

Si ricorda che per motivi di sicurezza e normativa ambientale, nelle postazioni mobili non sono accettati:

  • Vernici, solventi e oli.

  • Pile e batterie al piombo (auto/moto).

  • Inerti e calcinacci. Questi rifiuti devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di raccolta fissi (isole ecologiche) di Ama, regolarmente aperti durante il weekend (Sabato 07:30-18:30, Domenica 07:00-13:00).

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili 

