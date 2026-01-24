Ama il Tuo Quartiere: mappa e orari del weekend 24-25 gennaio
Raccolta gratuita di ingombranti, RAEE e legno in 9 Municipi. Novità per gli abiti usati nei cassonetti amaranto
La campagna di gennaio entra nel vivo. Dalle ore 08:00 alle 12:30, i cittadini potranno consegnare legname, metalli, grandi e piccoli elettrodomestici (frigoriferi, TV, monitor), sfalci e potature.
In alcune postazioni selezionate sarà inoltre possibile conferire tessili e accessori d’abbigliamento.
Sabato 24 gennaio: le postazioni
-
Municipio III: Via Salaria 1501 (Parcheggio parco Umberto Nobile). Include sfalci e tessili.
-
Municipio IV: Via Ettore Fieramosca (Parcheggio ingresso parco). Include sfalci e tessili.
-
Municipio XIV: Via Luisa Spagnoli ang. Vivi Gioi. Include sfalci e tessili.
Domenica 25 gennaio: le postazioni
-
Municipio I: Piazzale Clodio (Largo Livatino). Include tessili.
-
Municipio III: Via Gino Cervi.
-
Municipio IV: Via Siro Solazzi (fronte scuola).
-
Municipio VIII: Via Benedetto Croce.
-
Municipio IX: Piazzale Cina.
-
Municipio X: Via Gianni Agus.
-
Municipio XI: Lungotevere Pietra Papa.
-
Municipio XIII: Via Vezio Crisafulli.
-
Municipio XIV: Via Superga.
La novità: i cassonetti amaranto
Durante le giornate del riciclo, Ama promuove l’utilizzo dei nuovi cassonetti amaranto dedicati esclusivamente ad abiti usati, borse, scarpe e accessori tessili.
Questi materiali, se correttamente differenziati, vengono igienizzati e avviati al recupero o al mercato dell’usato, riducendo l’impatto ambientale della frazione indifferenziata.
Cosa NON portare
Si ricorda che per motivi di sicurezza e normativa ambientale, nelle postazioni mobili non sono accettati:
-
Vernici, solventi e oli.
-
Pile e batterie al piombo (auto/moto).
-
Inerti e calcinacci. Questi rifiuti devono essere conferiti esclusivamente presso i Centri di raccolta fissi (isole ecologiche) di Ama, regolarmente aperti durante il weekend (Sabato 07:30-18:30, Domenica 07:00-13:00).
Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili
