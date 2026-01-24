Ama il Tuo Quartiere: mappa e orari del weekend 24-25 gennaio

La campagna di gennaio entra nel vivo. Dalle ore 08:00 alle 12:30, i cittadini potranno consegnare legname, metalli, grandi e piccoli elettrodomestici (frigoriferi, TV, monitor), sfalci e potature.

In alcune postazioni selezionate sarà inoltre possibile conferire tessili e accessori d’abbigliamento.

Durante le giornate del riciclo, Ama promuove l’utilizzo dei nuovi cassonetti amaranto dedicati esclusivamente ad abiti usati, borse, scarpe e accessori tessili.

Questi materiali, se correttamente differenziati, vengono igienizzati e avviati al recupero o al mercato dell’usato, riducendo l’impatto ambientale della frazione indifferenziata.

Si ricorda che per motivi di sicurezza e normativa ambientale, nelle postazioni mobili non sono accettati:

Roma Capitale invita cittadine e cittadini a consultare sempre la pagina dedicata del sito AMA per ulteriori informazioni e conferme sulla lista dei materiali conferibili

