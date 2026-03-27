“Ama il tuo quartiere” sabato 28 marzo

Sabato 28 marzo nuovo appuntamento con la campagna di sensibilizzazione ambientale “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”: raccolta straordinaria gratuita di rifiuti ingombranti, tessili, elettrici ed elettronici, organizzata da Ama in collaborazione con il TGR Lazio RAI.

Saranno complessivamente 6 le postazioni a disposizione dei romani allestite nei municipi II, IV, VI, XI, XII, e XV. Anche i Centri di Raccolta fissi saranno regolarmente aperti fatta eccezione per quello di via Ateneo Salesiano temporaneamente chiuso perché danneggiato da un incendio.

Tutti i siti saranno attrezzati per accogliere materiali ingombranti, legno, RAEE, abiti usati (vestiti, cappotti, ecc.), prodotti tessili (stoffe, coperte, tende e tappezzerie), accessori di abbigliamento (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti, ecc.), sfalci e potature.

I punti di raccolta straordinari saranno attivi dalle 8 alle 12.30. I materiali consegnati dai cittadini verranno differenziati secondo la categoria merceologica di riferimento (legno, ferro, plastica, altri metalli, RAEE, ecc.) e avviati alle rispettive filiere di recupero/riciclo.

Nei mesi di gennaio e febbraio di quest’anno, grazie alla campagna, sono state raccolte in maniera differenziata e avviate a recupero oltre 722 tonnellate: in testa, ovviamente, gli ingombranti (quasi 278 tonnellate), seguiti dal legno (oltre 266 tonnellate), piccoli elettrodomestici (oltre 47 tonnellate), metalli (oltre 38 tonnellate), lavatrici, lavastoviglie e macchine per le cucine a gas (oltre 37 tonnellate), materiali per l’illuminazione (neon, lampade a led e di vario tipo, oltre 23 tonnellate), frigoriferi e climatizzatori (oltre 20 tonnellate), tessili e abiti usati (oltre 15 tonnellate) e, infine, tv e monitor (oltre 12 tonnellate).

Per info sulla postazione più vicina e sui materiali conferibili, si può consultare il sito www.amaroma.it, l’app Ama Roma (disponibile su App Store e Google Play), il canale whatsapp Ama (www.amaroma.it/whatsapp/)

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