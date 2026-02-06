Categorie: Ambiente Utili
“Ama il tuo quartiere” sabato 7 e domenica 8 febbraio

Allestiti 14 punti di raccolta straordinari nel corso del week end

Redazione - 6 Febbraio 2026

Il fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026 offre ai romani un’opportunità preziosa per liberarsi gratuitamente di vecchi mobili, elettrodomestici e rifiuti tessili.

Torna infatti la campagna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e combattere i conferimenti illeciti su strade e marciapiedi.

Postazioni mobili e orari

Saranno 14 le eco-stazioni mobili allestite in città, distribuite in quasi tutti i municipi.

Il servizio sarà attivo esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 08:00 alle 12:30, consentendo il conferimento gratuito di ingombranti, RAEE, legno, metalli e tessili.

  • Sabato 7 febbraio: due postazioni nei Municipi IV e XV, dove oltre agli ingombranti si potranno consegnare anche sfalci e potature.

  • Domenica 8 febbraio: raccolta estesa con 12 postazioni nei Municipi I, III, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII e XIV.

Cosa conferire

I cittadini potranno portare:

  • Ingombranti: mobili, reti, materassi, divani, scaffalature.

  • Legno e Metalli: oggetti in ferro, plastica dura e legno.

  • RAEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche, come TV, computer, piccoli elettrodomestici e lampadine LED.

  • Tessili e abbigliamento: vestiti usati, scarpe, borse, tende, coperte e tappezzerie.

Avviso sui Centri di Raccolta

I centri fissi rimarranno regolarmente aperti durante tutto il weekend, ad eccezione del centro di via Ateneo Salesiano, chiuso a causa di un incendio recente.

Gli utenti della zona sono invitati a utilizzare le postazioni mobili o a recarsi nei centri limitrofi.

