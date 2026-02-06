“Ama il tuo quartiere” sabato 7 e domenica 8 febbraio
Allestiti 14 punti di raccolta straordinari nel corso del week end
Il fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026 offre ai romani un’opportunità preziosa per liberarsi gratuitamente di vecchi mobili, elettrodomestici e rifiuti tessili.
Torna infatti la campagna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e combattere i conferimenti illeciti su strade e marciapiedi.
Postazioni mobili e orari
Saranno 14 le eco-stazioni mobili allestite in città, distribuite in quasi tutti i municipi.
Il servizio sarà attivo esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 08:00 alle 12:30, consentendo il conferimento gratuito di ingombranti, RAEE, legno, metalli e tessili.
-
Sabato 7 febbraio: due postazioni nei Municipi IV e XV, dove oltre agli ingombranti si potranno consegnare anche sfalci e potature.
-
Domenica 8 febbraio: raccolta estesa con 12 postazioni nei Municipi I, III, V, VI, VII, IX, XI, XII, XIII e XIV.
Cosa conferire
I cittadini potranno portare:
-
Ingombranti: mobili, reti, materassi, divani, scaffalature.
-
Legno e Metalli: oggetti in ferro, plastica dura e legno.
-
RAEE: apparecchiature elettriche ed elettroniche, come TV, computer, piccoli elettrodomestici e lampadine LED.
-
Tessili e abbigliamento: vestiti usati, scarpe, borse, tende, coperte e tappezzerie.
Avviso sui Centri di Raccolta
I centri fissi rimarranno regolarmente aperti durante tutto il weekend, ad eccezione del centro di via Ateneo Salesiano, chiuso a causa di un incendio recente.
Gli utenti della zona sono invitati a utilizzare le postazioni mobili o a recarsi nei centri limitrofi.
Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.