“Ama il tuo quartiere” sabato 7 e domenica 8 febbraio

Il fine settimana del 7 e 8 febbraio 2026 offre ai romani un’opportunità preziosa per liberarsi gratuitamente di vecchi mobili, elettrodomestici e rifiuti tessili.

Torna infatti la campagna “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, promossa da AMA in collaborazione con il TGR Lazio RAI, con l’obiettivo di sensibilizzare i cittadini e combattere i conferimenti illeciti su strade e marciapiedi.

Saranno 14 le eco-stazioni mobili allestite in città, distribuite in quasi tutti i municipi.

Il servizio sarà attivo esclusivamente nella fascia mattutina, dalle 08:00 alle 12:30, consentendo il conferimento gratuito di ingombranti, RAEE, legno, metalli e tessili.

Sabato 7 febbraio : due postazioni nei Municipi IV e XV, dove oltre agli ingombranti si potranno consegnare anche sfalci e potature.

I cittadini potranno portare:

Tessili e abbigliamento : vestiti usati, scarpe, borse, tende, coperte e tappezzerie.

Legno e Metalli : oggetti in ferro, plastica dura e legno.

I centri fissi rimarranno regolarmente aperti durante tutto il weekend, ad eccezione del centro di via Ateneo Salesiano, chiuso a causa di un incendio recente.

Gli utenti della zona sono invitati a utilizzare le postazioni mobili o a recarsi nei centri limitrofi.

