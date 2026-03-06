“Ama il tuo quartiere” sabato 7 e domenica 8 marzo

Un fine settimana dedicato all’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.

Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 torna a Roma l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da AMA S.p.A. in collaborazione con il TGR Lazio della RAI.

Per due giorni, in gran parte della città, saranno attivate postazioni straordinarie dove i cittadini potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, apparecchi elettronici e altri materiali difficili da smaltire nella raccolta ordinaria.

L’iniziativa coinvolgerà numerosi quadranti della Capitale: saranno infatti interessati i Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.

Le postazioni saranno aperte dalle 8 alle 12.30 e consentiranno di conferire diversi materiali:

Nelle giornate di sabato sarà inoltre possibile consegnare sfalci e potature.

Resta invece esclusa la raccolta di rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo, che potranno essere conferiti soltanto presso i centri di raccolta permanenti.

Ecco i punti di raccolta previsti nel weekend:

Municipio I

Municipio III

Municipio IV

Municipio V

Municipio VI

Municipio VII

Municipio VIII

Municipio IX

Municipio X

Municipio XI

Municipio XII

Municipio XIII

Municipio XIV

Municipio XV

Le “Giornate del Riciclo” rappresentano ormai un appuntamento consolidato per molti romani, che approfittano dell’iniziativa per liberare cantine, garage e soffitte da oggetti ingombranti e materiali non più utilizzati.

Un gesto semplice ma importante che contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e a ridurre l’abbandono illecito dei rifiuti nelle strade della città.

