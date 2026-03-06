“Ama il tuo quartiere” sabato 7 e domenica 8 marzo
Postazioni nei Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV, XV
Un fine settimana dedicato all’ambiente e alla corretta gestione dei rifiuti.
Sabato 7 e domenica 8 marzo 2026 torna a Roma l’appuntamento con “Ama il Tuo Quartiere – Giornate del Riciclo”, la campagna di sensibilizzazione ambientale promossa da AMA S.p.A. in collaborazione con il TGR Lazio della RAI.
Per due giorni, in gran parte della città, saranno attivate postazioni straordinarie dove i cittadini potranno conferire gratuitamente rifiuti ingombranti, apparecchi elettronici e altri materiali difficili da smaltire nella raccolta ordinaria.
Raccolta in quasi tutta la città
L’iniziativa coinvolgerà numerosi quadranti della Capitale: saranno infatti interessati i Municipi I, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV e XV.
Le postazioni saranno aperte dalle 8 alle 12.30 e consentiranno di conferire diversi materiali:
-
rifiuti ingombranti come divani e materassi,
-
legno e metalli,
-
RAEE, cioè rifiuti da apparecchiature elettriche ed elettroniche domestiche,
-
abiti usati e accessori (scarpe, borse, zaini, cappelli, sciarpe, guanti),
-
prodotti tessili come stoffe, tende e coperte.
Nelle giornate di sabato sarà inoltre possibile consegnare sfalci e potature.
Resta invece esclusa la raccolta di rifiuti particolari come vernici, pile e batterie al piombo, che potranno essere conferiti soltanto presso i centri di raccolta permanenti.
Dove saranno attive le postazioni
Ecco i punti di raccolta previsti nel weekend:
Municipio I
-
8 marzo: Piazzale Clodio (parcheggio Largo Livatino)
Municipio III
-
7 marzo: Via Salaria 1501 – parcheggio Parco Umberto Nobile
Municipio IV
-
7 marzo: Via Ettore Fieramosca – parcheggio ingresso parco
Municipio V
-
8 marzo: Viale della Primavera 300
Municipio VI
-
8 marzo: Via Ambrogio Necchi
Municipio VII
-
8 marzo: Via Anagnina – fronte stabilimento Ericsson
Municipio VIII
-
7 marzo: Via dell’Accademia Peloritana
Municipio IX
-
7 marzo: Trigoria – Via Guglielmo Guasta (area parcheggio)
-
8 marzo: Piazzale Cina
Municipio X
-
8 marzo: Via Gianni Agus
Municipio XI
-
7 marzo: Via Frattini
Municipio XII
-
8 marzo: Via Ildebrando della Giovanna (fronte civico 81)
Municipio XIII
-
8 marzo: Via Ponzone
Municipio XIV
-
8 marzo: Via Ruggero Orlando
Municipio XV
-
7 marzo: Via Marino Dalmonte (Cesano)
-
8 marzo: Largo Nimis (Labaro)
Un weekend per liberare cantine e garage
Le “Giornate del Riciclo” rappresentano ormai un appuntamento consolidato per molti romani, che approfittano dell’iniziativa per liberare cantine, garage e soffitte da oggetti ingombranti e materiali non più utilizzati.
Un gesto semplice ma importante che contribuisce a migliorare la raccolta differenziata e a ridurre l’abbandono illecito dei rifiuti nelle strade della città.
