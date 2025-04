Ama: Task force per accoglienza fedeli, scattato il piano operativo per esequie di Papa Francesco

È già attivo il Piano operativo di Ama che prevede una task force di circa 400 operatori e 150 mezzi dedicati per garantire il decoro in tutta l’area attorno a Piazza San Pietro in vista delle esequie del Santo Padre in programma sabato 26 aprile.

In tutto il quadrante sono stati allestiti presidi di pulizia rafforzati e mirati per accogliere al meglio le migliaia di romani e fedeli che si stanno recando a rendere omaggio alla salma di Papa Francesco.

Il personale aziendale, anche attraverso squadre di pronto intervento, sta garantendo a ciclo continuo operazioni di pulizia e raccolta dei rifiuti. Rafforzato anche il servizio di ritiro di tutte le frazioni presso le utenze non domestiche (attività di ristoro, commerciali e strutture ricettive) presenti nell’area e potenziata la dotazione dei cestini da passeggio. Lo comunica Ama S.p.A. in una nota .

Nello specifico il Piano della Municipalizzata Capitolina per l’Ambiente, di concerto con Roma Capitale e con le Autorità di Pubblica Sicurezza, prevede personale dedicato in servizio attorno alla piazza e lungo tutto il tragitto che, dopo la celebrazione, porterà il feretro nella Basilica di Santa Maria Maggiore . Complessivamente circa 400 donne e uomini operativi e 150 i mezzi impegnati. Ama ha inoltre già predisposto presidi e interventi di pulizia mirati in prossimità di luoghi di aggregazione e afflusso all’evento come fermate bus/metro e stazioni ferroviarie.

Tutte le attività di igiene urbana sono costantemente monitorate h/24 attraverso U.c.r.o.n.i.a., la Centrale Operativa e di controllo che consente il monitoraggio digitalizzato di tutta la mappa della città e, quindi, anche delle aree coinvolte dalle celebrazioni.

“Esprimiamo nuovamente a nome di tutta la comunità aziendale di Ama, oltre al cordoglio, anche l’affetto e la sincera gratitudine per il grande e profondo messaggio di speranza che Papa Francesco ha lasciato – sottolineano il Presidente di Ama Bruno Manzi e il Direttore Generale Alessandro Filippi – Per fare fronte a queste giornate così complesse e impegnative per tutta la città abbiamo messo in campo donne, uomini e mezzi in modo da garantire il massimo del decoro su strade e piazze che, già in queste ore, sono interessate da un notevole afflusso di fedeli”.

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.