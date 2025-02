Ambiente, Mussolini (FI): “Abbattimento alberi grave pericolo per verde pubblico, optare per cura e ripiantumazioni”

“La rivoluzione green nel nostro Paese, alla quale il Governo Draghi aveva destinato nel 2021 più di un terzo dei fondi del Pnrr, si sta rivelando un autentico disastro.

Non solo non è stata minimamente rispettata la previsione di piantumare oltre 6 milioni di alberi in 14 città metropolitane – quasi tutte a guida Pd – entro il 2024 ma, aspetto più eclatante, si è assistito a una serie di abbattimenti seriali che stanno fortemente minando il patrimonio arboreo italiano. Roma, purtroppo, non si è sottratta a questo inquietante trend.

Al contrario, si è posta come vera e propria ‘capofila’, arrivando ad abbattere oltre 17 mila alberi – anche monumentali – ripiantumandone poco più di 2.400 tra il 2021 e il 2023 e suscitando il legittimo sdegno di cittadini, comitati e associazioni, al punto che l’associazione ‘ Amici di Villa Borghese‘ ha definito il 2024 ‘annus horribilis’ per lo storico polmone verde capitolino.Gli abbattimenti selvaggi non sono mai una soluzione.

Al contrario, rappresentano una prassi che arreca un grande e grave pregiudizio al nostro verde pubblico e che, dunque, non dovrebbe essere mai attuata se in casi estremi.

La terapia, la cura e la ripiantumazione degli alberi sarebbe la soluzione più giusta, opportuna e auspicabile che noi continueremo a invocare in tutte le sedi a tutela del nostro patrimonio arboreo e di un ambiente più green e salubre per i cittadini“.

Lo dichiara, in una nota, la capogruppo capitolina di Forza Italia Rachele Mussolini.

Sostieni Abitarearoma è importante! ↙

è importante! ↙

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.