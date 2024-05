Amici Nemici per Amore con la Compagnia Otto Volante

Ubaldo insegue Vittorio, gira intorno agli spettatori e risalgono sul palco per raccogliere gli applausi del pubblico in sala. Un lieto fine per uno spettacolo in 2 atti che coinvolge il pubblico e nel tifare l’una o l’altra parte.

Spettacolo ironico e veloce dove vicini di casa affrontano diversità sociali, sportive e politiche benzina per alimentare screzi e dissapori, ma che l’amore saprà, forse, mitigare. Una firma (Marco Dane’ insieme a Daniela Lopis) che non ha bisogno di presentazioni. Scenografia e colori perfetti ad evidenziare il contrasto tra le due famiglie. Attori coinvolgenti e nella parte che alla fine partecipano insieme al pubblico ai vari momenti di ilarità. Marco Palazzi, mattatore della serata, unisce e sprona con naturalezza nella sua veste di Borghese, ma sempre attento alle spese pazze.

Giovanni Petrotta umorista di primordine, trasformista e con una mimica sottile in simbiosi perfetta con Palazzi si divincola con bravura nei problemi della società moderna esempio di lavoratore, padre e grande romanista.

Daniela Lopis e Graziella Gaspari non si perdono mai d’animo nel sostenere e nel rimproverare quei mariti cocciuti e pronti anche al ridicolo per sostenere le proprie posizioni. 2 donne che sapranno trovare la giusta soluzione a quelle piccole diversità che sembrano maestose.

Zio Felipe (Roberto Cottone) tra parole più ileriche che iberiche crea un mistero a tutt’oggi irrisolto….ma che lavoro fa zio? Cavalli, Fazenda…ma sembra più un allibratore che un cow boy, non è dato sapere. Però al momento giusto sa offrire il lato più romantico chiedendo in sposa la bella Giusy.

Una menzione speciale per l’interpretazione coinvolgente di Antonella Vassallo nella parte di Giusy (la cameriera) che con grande spontaneità e sprezzante del pericolo affronta slang e sitcom quasi erotiche con disinvoltura e grande capacità scenica. Tutti pronti ad aspettare la prossima battuta di Giusy.

Dopo lo spettacolo un finale col botto con insegnamenti del maestro Dane’ ai ragazzi con i quali si intrattiene e si prodiga in racconti di vita unici al mondo fino ai pomeriggi di scrittura con Gianni Rodari.

Gradita in sala la partecipazione di Stefania Zuccari Presidente della UILT.

Serata indimenticabile, complimenti alla compagnia dell’otto volante.



