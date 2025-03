Amore e responsabilità: un incontro con il prof. Franco Nembrini

L’Istituto Nostra Signora della Neve organizza un evento imperdibile per tutti coloro che desiderano approfondire il significato dell’amore e della responsabilità nella vita di ogni giorno. Il professor Franco Nembrini, noto scrittore, educatore e divulgatore, sarà il protagonista della serata intitolata “Amore e Responsabilità“, in programma per il 18 marzo 2025 alle ore 20:30 nella Sala Giovanni Paolo II in Via Felice De Andreis 1.

L’incontro si terrà esattamente a un anno di distanza dall’ultimo evento tenuto a Tor Sapienza, segnando un nuovo capitolo di approfondimento e riflessione sui temi fondamentali della vita. L’appuntamento prenderà spunto dal libro di Nembrini, *L’avventura di Pinocchio*, nel quale l’autore esplora il capolavoro di Collodi alla luce di valori profondi e universali. L’opera, infatti, non è solo una favola per bambini, ma un viaggio simbolico che tocca tematiche fondamentali come l’amore, la responsabilità, la libertà e la ricerca della verità.

Chi è Franco Nembrini?

Franco Nembrini è un insegnante e saggista che ha dedicato la sua vita all’educazione e alla divulgazione culturale. Conosciuto per le sue letture appassionate di Dante e di grandi classici della letteratura, ha il dono di rendere accessibili a tutti concetti complessi, trasmettendo con entusiasmo il valore della cultura e della fede.

L’incontro offrirà un’opportunità unica per riflettere sul significato profondo dell’amore e della responsabilità, temi essenziali non solo nella formazione personale, ma anche nel contesto sociale e familiare.

L’evento è aperto a tutti e rappresenta un’occasione preziosa per ascoltare dal vivo il professor Nembrini, noto per la sua capacità di coinvolgere e ispirare il pubblico.

