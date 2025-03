Anagnina, sfalcio e pulizia strada

È stato avviato oggi un intervento congiunto tra Dipartimento infrastrutture e lavori pubblici (Dilp) e Ama in collaborazione con il Dipartimento Tutela Ambientale e l’Ufficio Decoro per il ripristino e la manutenzione delle aree verdi di via Tuscolana, all’altezza della stazione del terminal Anagnina (VII municipio).

Le lavorazioni hanno visto l’impiego di squadre specializzate del Dilp per il diserbo, la pulizia e la cura del verde, con particolare attenzione alla rimozione dei rifiuti abbandonati illecitamente su suolo pubblico. A supportare le operazioni i Gruppi della Polizia Locale di Roma Capitale competenti sul territorio.

Personale e mezzi della municipalizzata capitolina saranno presenti sul posto anche domani per eseguire interventi di rifinitura e per rimuovere e avviare a corretto smaltimento/recupero tutti i rifiuti rimossi.

L’operazione straordinaria, oltre a ripristinare il decoro urbano dell’area, ha lo scopo di migliorare la sicurezza sia del traffico veicolare che pedonale, garantendo maggiore fruibilità e ordine nell’area.

Le azioni di oggi rientrano in un più ampio piano di manutenzione che coinvolge diverse aree della città, con l’obiettivo di garantire ambienti più vivibili e accoglienti per i cittadini.

