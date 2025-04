Anche il Pigneto ha i lucchetti

Non solo Ponte Milvio ha i lucchetti, ma anche il Pigneto, fino a poco tempo fa un quartiere ricordato solo per film che hanno fatto la Storia del Cinema come Accattone, Uccellacci e uccellini, di Pasolini e Roma città aperta di Rossellini che ne sottolineavano la povertà, la fame, le problematiche di quartiere ghetto e l’impegno politico conseguente alla situazione sociale.

Ora improvvisamente il quartiere è oggetto di pubblicazioni di libri sulla sua storia di varie case editrici come ad esempio la Newton Compton che ha messo per parlare della Storia del Pigneto e dei suoi abitanti nella copertina una bella immagine grafica e stilizzata sulla sintesi tra blu e azzurro di Pier Paolo Pasolini su fondo nero.

Ora con grande orgoglio da chi è cresciuta al Pigneto e ha visto la sua evoluzione e partecipandovi come membro del Comitato di Quartiere Pigneto presieduto da Daniele Pifano, come membro del Circolo del PD avente come segretaria la straordinaria Anna Perri e come membro del Comitato di Rinascimento Pigneto, sul Ponte Casilino dove molte scene di “Roma Città Aperta” sono state girate, specie quelle afferenti agli incontri tra i capi della Resistenza Romana al Nazifascismo, adesso ci sono i lucchetti come ricordo affettuoso e romantico del passaggio nel quartiere Pigneto.

Non si deve andare più a Ponte Milvio per ricordare il passaggio a Roma o per ricordare un momento importante della vita, anche da noi si può lasciare traccia. Evviva!

Le foto presenti su abitarearoma.it sono state in parte prese da Internet, e quindi valutate di pubblico dominio. Se i soggetti o gli autori avessero qualcosa in contrario alla pubblicazione, non avranno che da segnalarlo alla redazione che le rimuoverà.