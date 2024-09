Anche l’Italia sotto assedio da parte degli hacker ogni anno

Di anno in anno, la minaccia degli hacker sembra crescere in maniera esponenziale. A pagarne le conseguenze sono tutti i Paesi indistintamente, e l’Italia non è certo indenne da tale rischio.

La sofisticazione delle tecnologie informatiche e una preparazione sempre più specializzata sono le due chiavi che rendono gli hacker sempre più potenti e in grado di accedere anche ai sistemi apparentemente più blindati.

Diventa infatti sempre più complesso reagire e contrastare tali minacce, soprattutto quando sono in gioco dati privati, informazioni riservate e programmi segretati, che non vorremmo fossero mai condivisi con nessuno.

Se pensi di essere indenne avendo semplicemente una VPN sempre attiva, sappi che ti sbagli. Quantomeno, non si tratta dell’unico strumento di difesa che ci consente di mettere al sicuro la nostra privacy.

I fatti parlano chiaro: l’Italia è letteralmente sotto attacco da parte degli hacker

Da un recente rapporto pubblicato nel mese di marzo 2024 dalla rivista Industria Italiana, nell’ambito di uno studio condotto sulla cyber sicurezza, sono emersi dati alquanto preoccupanti:

A essere più colpiti sono i settori governativi, infrastrutture, finanza e quelli militari.

Nel corso dell’anno 2023, si è registrato un aumento degli attacchi di hacker del 65% rispetto ai dati relativi all’anno precedente.

rispetto ai dati relativi all’anno precedente. La principale incidenza di questa percentuale si è concentrata in attacchi cybercrime e hacktivism, connessi al conflitto attualmente in corso in Ucraina.

L’Italia ha subito l’11% degli attacchi mondiali, dato che tradisce le profonde falle nel sistema di difesa del Paese contro gli hacker.

Cos’è accaduto in Italia a causa delle minacce degli hacker

L’Italia, come si è visto, non è stata certo indenne dagli attacchi degli hacker. Chi non ricorda quando la Regione Lazio fu presa d’assedio e il sistema sanitario andò letteralmente in tilt, con gravi ripercussioni soprattutto sulle vaccinazioni, che subirono un forte rallentamento?

Per non parlare dell’attacco al Ministero dei Trasporti, che nei primi mesi del 2024 fu oggetto di una vera e propria rappresaglia cibernetica da parte degli hacker, che crearono non pochi problemi al sistema nazionale dei trasporti.

In che modo ci si può proteggere dalle minacce degli hacker

Difendersi dagli attacchi è possibile seguendo alcuni semplici consigli, che possono aiutarci a mettere in sicurezza i nostri dati:

Assicurarsi di avere la VPN sempre attiva.

Non inserire dati personali in siti sospetti.

Aggiornare costantemente i sistemi operativi, le applicazioni e i software.

Ricorrere a password sicure, che contengano caratteri minuscoli e maiuscoli, simboli, numeri e lettere.

Impostare l’autenticazione in almeno 2 passaggi.

Effettuare con frequenza i back up.

Dotarsi di un antivirus recente e di un firewall che aiutino ad arginare le potenziali minacce degli hacker.

Si tratta di pochi e semplici accorgimenti, ma possono prevenire il rischio che i nostri dati finiscano nelle mani sbagliate.

