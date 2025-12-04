Ancora sangue sulle strade di Roma: 67enne travolto da un’auto alla Borghesiana

Un’altra serata tragica sulle strade romane. Via Fontana Candida, in zona Borghesiana, è diventata nella serata di ieri mercoledì 3 dicembre 2025, il teatro di un dramma improvviso.

Erano da poco passate le 20 quando un uomo di 67 anni, che stava attraversando nei pressi del civico 296, è stato travolto da una Dacia Duster in transito.

L’impatto è stato devastante. Il 67enne riverso a terra, mentre il conducente del veicolo, un uomo di 69 anni, visibilmente sotto shock, cercava di capire cosa fosse appena accaduto.

Sul posto sono arrivati in pochi minuti i sanitari del 118, ma per la vittima non c’è stato nulla da fare. Ogni tentativo di rianimazione è risultato inutile.

Come da prassi, il conducente è stato accompagnato al policlinico Tor Vergata per essere sottoposto agli esami alcolemici e tossicologici, mentre la strada è rimasta chiusa a lungo per consentire agli agenti della Polizia Locale di effettuare i rilievi. Indagini in corso.

