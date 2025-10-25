Ancora un agguato al Quarticciolo: gambizzato un uomo di 47 anni

Ancora un agguato al Quarticciolo. Ancora colpi d’arma da fuoco nella periferia est di Roma.

A rimanere ferito, questa volta, è un cittadino egiziano di 47 anni, raggiunto da un proiettile a una gamba nelle prime ore di mercoledì 22 ottobre.

Il fatto è avvenuto poco dopo le 5 del mattino, nei pressi della piazza di spaccio del quartiere. L’uomo, ferito a un ginocchio, si è presentato sanguinante al pronto soccorso del Policlinico Casilino.

Ai medici ha detto di essere stato affrontato da uno sconosciuto che gli avrebbe sparato in zona viale Palmiro Togliatti, ma il racconto è apparso fin da subito poco convincente.

Difficile credere che il 47enne sia riuscito a raggiungere l’ospedale da solo, viste le condizioni in cui è arrivato. Gli inquirenti ipotizzano che qualcuno lo abbia accompagnato e poi si sia allontanato per evitare controlli.

Sul caso indaga la squadra mobile di Roma, che stanno cercando di ricostruire la dinamica dell’agguato e i possibili legami con l’ambiente dello spaccio di droga, da tempo epicentro di tensioni e regolamenti di conti nel quartiere.

