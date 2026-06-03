Anguillara: Puccini e le splendide voci di Tiddi, Serani e Testa conquistano il pubblico

Con Festeggiando Turandot cala il sipario sulla seconda edizione della stagione organizzata dal Comune di Anguillara Sabazia, Pro Loco Anguillara in collaborazione con la Claudia Biadi Music Academy col contributo della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio.

“Con ancora nel cuore gli interminabili applausi e il pubblico in piedi a tributare il giusto riconoscimento agli artisti in una chiesa gremita vorrei davvero ringraziare tutti coloro che ci sostengono e che danno un senso ai grandi sforzi che facciamo ogni giorno per offrire alla comunità progetti di grande qualità artistica. La presenza fisica, gli applausi e il calore umano sono il motore che muove l’arte”.

Non nasconde la soddisfazione il direttore artistico di Nobili Arti in Nobili Terre in Musica 2026 Amarilli Nizza per il successo del concerto che il 2 giugno ad Anguillara ha chiuso alla chiesa di San Francesco di Anguillara la manifestazione con l’evento Festeggiando Turandot a cento anni dalla prima rappresentazione della straordinaria incompiuta pucciniana.

E’ tempo di trarre bilanci. “Siamo certi di aver lasciato un segno importante in chi ha voluto esserci. Siamo partiti omaggiando Mozart con straordinari artisti, specialisti del belcanto: Michela Varvaro, Donatella Iaia, Federico Picone e Lisadora Valenza. Hanno offerto una serata straordinaria interpretando le più belle pagine del repertorio mozartiano accompagnati dalla conduzione sicura dell’attrice Marilia Valenza.

Abbiamo poi potuto ammirare il maestro Leonardo Saraceni in un recital suggestivo e toccante che, insieme alle poesie del giovane Francesco Cuns, hanno affascinato il pubblico con grazia ed eleganza. Abbiamo concluso con una serata indimenticabile che ha visto protagonisti tre straordinari cantanti in stato di grazia: Francesca Romana Tiddi, Fabio Serani e Alessandra Testa accompagnati dalla presentazione accurata dell’attrice Carla Maglione. Il trionfo decretato dal pubblico ne è la prova”.

Moltissimi gli interpreti di questa seconda edizione della manifestazione organizzata dal Comune di Anguillara Sabazia, in collaborazione con la Claudia Biadi Music Academy, la Pro Loco Anguillara con il contributo della Presidenza del Consiglio regionale del Lazio. A sipario calato arrivano anche i ringraziamenti.

“Grazie al Comune di Anguillara, alla Pro Loco e alla Regione Lazio. Un ringraziamento particolare – aggiunge il direttore artistico – al maestro Massimiliano Tisano, vicepresidente della Claudia Biadi Music Academy, splendido musicista e colonna portante dei nostri progetti, a Maria Medea Nizza, a Paola Giovani e a Marco Catarci, fondatori e consiglieri che si spendono per realizzare tante iniziative, a Graziarosa Villani che divulga, promuove e crea con grande entusiasmo. Un pensiero al nostro amato e compianto Federico Buonarroti senza il quale l’Accademia non sarebbe nata. Troppo presto ci ha lasciato ma sappiamo che è sempre con noi a ispirarci e sostenerci”.

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