Anguillara Sabazia “Natale tutti i giorni” con la compagnia Post.it 33

Anguillara Sabazia molte le iniziative per festeggiare il mese più bello dell’anno per i bambini, ma anche per gli adulti: Dicembre.

Mercoledì 15 dicembre 2021 siamo andati nella vivace cittadina lacustre, attirati dalla simpatia e tenacia di Emanuela Gentile, ma anche per aver appreso che la compagnia Post.it 33 si sarebbe esibita negli spazi del centro anziani, in via Umberto I.

In scena 4 attori straordinari: Giorgia Lunghi, Salvatore Riggi, Mariano Viggiano e Irene Michetti.

Titolo della rappresentazione è la frase che il pentito Scrooge esclama nel famoso “Canto di Natale” di Charles Dickens: “Natale tutti i giorni”.

Il libero adattamento dal racconto di Dickens, operato dalla stessa compagnia, ci ha fatto ridere, commuovere, pensare allo stesso momento; il buongusto e la poesia è nelle corde di questo gruppo, che seguiamo sin dalla nascita (Roma 2017) e che non ci ha mai deluso.

È incredibile che in un gruppo di attori così giovani si annidi tutto ciò che desideriamo vedere e sentire in una compagnia teatrale: buongusto, tempi giusti, esatta pronuncia, senza mai scadere in volgarità, l’allestimento semplice, ma che sconfina nella pura poesia; sono ragazzi, dicevamo, che utilizzano il teatro per messaggi sociali ed umanitari: si esibiscono nelle scuole, nei centri anziani (come ad Anguillara), nei teatri dell’Urbe, in provincia, nelle periferie e in tutta la Penisola, insomma si fanno carico di portare “Cultura” in ogni luogo che ne faccia richiesta.

Grazie ragazzi, ogni volta ci fate tornare bambini e sognare di vivere in un mondo migliore.