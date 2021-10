Anima periferica di Maria Lanciotti

Giovedì 28 ottobre 2021 ‒ ore 17.00 presso la Casa delle Culture e della Musica ‒ Sala Affreschi a Velletri (RM) ‒ Piazza Trento e Trieste presentazione del libro Anima periferica. Le bambine raccontano e altre dispa(e)rate storie. I brevissimi di Maria Lanciotti

Interverranno con l’Autrice

Filippo Ferrara, sociologo

Carla Nico, pittrice

Letture

Ariela La Stella e Lorenzo Petrucci

Residenza Artistica Teatrale

Interventi musicali

Michele Di Filippo alla chitarra

Sarà presente l’editore Armando Guidoni

Ingresso in ottemperanza delle vigenti norme anti Covid-19

Si ringraziano le Ass. Cult. Colle Ionci e Controluce per il supporto

La letteratura si muove in un universo ibrido, tramite le parole di un viaggio-canto trasporta in territori inaspettati; può fare paura, perturbare, disorientare. Agisce con dolcezza, brutalità, distacco, empatia, elementi spesso orchestrati in maniera alchemica nella stessa opera.

In “Anima Periferica” l’autrice dispiega sapientemente tutti questi ingredienti: la favola dell’infanzia che diventa storia, epica di sé, la cronaca che diventa sguardo, oggetto e attimi, i desideri vissuti come sconfitte dagli adulti ma sentiti profondamente dalle bambine con i loro orizzonti di cambiamento, crescita e scoperte a venire.

(dalla recensione di Petra VoXo)