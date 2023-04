Anna Ceccarelli, addio

È venuta a mancare Anna Ceccarelli storica figura della sanità pubblica nel V Municipio.

Prima come funzionano dell’ex Istituto INAM nel poliambulatorio di via G. Bresadola e poi in tutte le fasi successive nella SAUB, USL e ASL sempre in via G. Bresadola.

Umana è disponibile nel cercare sempre di risolvere i problemi della gente, di lei rimarrà indelebile il ricordo di quanti l’hanno conosciuta.

L’ultimo saluto ad Anna Ceccarelli sarà mercoledì 12 Aprile ore 15 presso la

Chiesa di Santa Maria Madre della Misericordia in via dei Gordiani 365.

Sentite condoglianze, da tutta la Redazione, al marito Luciano Di Pietrantonio sempre impegnato in politica in difesa degli ultimi già consigliere circoscrizionale prima e Comunale dopo e stimato collaboratore da sempre del nostro giornale.