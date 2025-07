Annullata l’ultramaratona 6 Ore di Roma del 12 luglio a Villa De Sanctis

Riportiamo qui di seguito una comunicazione importante del Team 6 Ore di Roma

«Con grande rammarico vi comunichiamo che la 6 Ore di Roma prevista per sabato 12 luglio a Villa De Sanctis è ANNULLATA.

Lo scoppio dell’impianto GPL ha portato alla chiusura del parco.

Nonostante l’ARPA abbia già confermato la buona qualità dell’aria, devono essere effettuati sopralluoghi geologici per verificare la sicurezza dell’area, che è sottoposta a vincolo archeologico per la presenza di cavità sotterranee e catacombe.

I tempi per ottenere le autorizzazioni necessarie non sono brevi, e per questo non è possibile garantire lo svolgimento della gara in sicurezza.

Tutto il Team della 6 ore di Roma avrebbe voluto mantenere la gara per dare un segnale positivo al quartiere, colpito da un evento grave e delicato, ma la sicurezza viene prima di tutto.

Tutti gli iscritti saranno automaticamente spostati alla nuova edizione, che si terrà sabato 6 settembre, con partenza alle ore 24:00 (non più alle 23:00).

Non sarà possibile spostare l’iscrizione all’edizione 2026.

Ricordiamo che il regolamento non prevede il rimborso della quota di iscrizione, se non per chi aveva sottoscritto l’assicurazione.

Tuttavia, in via del tutto eccezionale, il Team 6 ore di Roma ha deciso di trasferire gratuitamente tutte le iscrizioni alla nuova data.

Rimandati tutti a settembre come per gli esami di riparazione… chi vorrà partecipare dovrà fare tanti km di allenamenti per superare l’esame di settembre della 6 ore di Roma

Grazie per la comprensione e il sostegno.

Vi aspettiamo a settembre per tornare a correre insieme.

Per info e domande, siamo a disposizione nei commenti o in privato».

