“Antifascismo e lotte per la Pace” con lo storico Alexander Hobel

Lunedì 26 maggio 2025 alle ore 18.00 presso la propria sede in via del Trullo 239 a Roma, la Sezione ANPI Trullo-Magliana “Franco Bartolini” prosegue gli appuntamenti del ciclo di approfondimenti storici dal titolo “Incontri con la storia” per festeggiare l’80° anniversario della Liberazione.

Il 26 maggio incontreremo lo storico Alexander Hobel (curatore del volume Enrico Berlinguer, la pace al primo posto Donzelli edizioni) per parlare di Antifascismo e lotte per la Pace, dall’esperienze del novecento al mondo attuale analizzando l’impegno ed il ruolo degli antifascisti per la pace e nelle mobilitazioni contro le guerre.

Alexander Höbel (Napoli, 1970) è docente di Storia contemporanea all’Università di Sassari, è autore dei libri Il Pci di Luigi Longo (1964-1969), Napoli, Edizioni scientifiche italiane, 2010, e Luigi Longo, una vita partigiana (1900-1945) Roma, Carocci 2013 e di numerosi saggi sulla storia del comunismo e del movimento operaio. Curatore del volume Palmiro Togliatti e il comunismo del Novecento (con S. Tinè, Carocci 2016), mentre di recente ha curato il volume Enrico Berlinguer, La pace al primo posto. Scritti e discorsi di politica internazionale (1972-1984), Roma, Donzelli, 202. Collabora con la Fondazione Gramsci è membro della redazione romana di “Historia Magistra” e presidente dell’associazione Futura Umanità.

