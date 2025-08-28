Antonio Barcella ci ha lasciato

Questa mattina, 28 agosto 2025, è venuto a mancare un pilastro dell’associazionismo di Colli Aniene e non solo, partecipiamo commossi il dolore dei familiari.

Luigi Polito, partecipando al lutto che ha colpito familiari ed amici ha affermato: “finché sarò in vita continuerò personalmente e con “Il Foro” a sviluppare iniziative sociali anche nel nome di Antonio Barcella nostro grande ispiratore. Condoglianze ai suoi familiari”.

Antonio Barcella è nato a Roma nel 1953, città dove ha vissuto e lavorato. Ha presieduto l’Associazione Culturale Vivere a Colli Aniene, che si occupa del proprio territorio e ha promosso un importante premio letterario a livello nazionale (Caterina Martinelli), e ha gestito il sito di informazione locale molto seguito www.collianiene.org e ha collaborato con alcune testate giornalistiche, in particolare con Abitare a Roma.

