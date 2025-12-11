Anziana scomparsa, ritrovata al confine tra Roma e Pomezia: 74enne salvata da un agente fuori servizio

Una notte che poteva finire in tragedia si è trasformata in un salvataggio grazie alla prontezza di un agente della Polizia Locale di Roma Capitale. Protagonista una donna di 74 anni, scomparsa da casa e ritrovata a circa 15 km di distanza, al confine tra Roma e Pomezia.

Dopo la denuncia di scomparsa dei familiari, la Centrale Operativa “Lupa” aveva diramato una nota di ricerca. Le pattuglie del X Gruppo Mare avevano subito perlustrato il territorio del X Municipio, senza però riuscire a rintracciare la donna.

È stato allora un agente dello stesso gruppo, fuori servizio e diretto a casa, a fare la scoperta decisiva. In piena notte, ha avvistato la signora camminare confusa sulla carreggiata, in evidente pericolo.

Con tatto e calma, ha avvicinato la donna, accertandosi che corrispondesse alla descrizione fornita dai familiari, e l’ha rassicurata instaurando un dialogo costante per tranquillizzarla.

Contattati immediatamente i colleghi e la sala radio, l’agente ha coordinato il rientro a casa della donna e il rintraccio dei familiari.

La signora, disorientata ma in buono stato di salute, è stata affidata ai propri cari al termine di tutte le verifiche necessarie.

