Anziano pestato a sangue per un cellulare: arrestato il rapinatore dopo la fuga a Tor Cervara

Un’attesa che doveva essere tranquilla si è trasformata in un incubo per un uomo di 68 anni. Sabato scorso, intorno all’una e mezza di notte, la strada di via Costi, a Roma Est, si è trasformata in teatro di una violenza improvvisa e gratuita. L’anziano stava attendendo il rientro della figlia dal lavoro quando è diventato bersaglio di una rapina brutale.

L’aggressione: pugno al volto e trascinamento sull’asfalto

Secondo la ricostruzione della polizia, l’aggressore, un 38enne originario del Mali già noto alle forze dell’ordine, lo ha avvicinato con fare minaccioso, intimandogli di consegnare il portafogli.

Al netto rifiuto dell’uomo, il rapinatore ha reagito con ferocia: un pugno al volto ha scaraventato la vittima a terra, dopodiché l’ha trascinata sull’asfalto per strappare il borsello e il cellulare, prima di dileguarsi nel buio della notte.

Le conseguenze per il 68enne sono gravi: trauma cranico e frattura del femore, con una prognosi iniziale di 40 giorni, mentre l’episodio lascia una scia di preoccupazione tra i residenti del quartiere.

Caccia all’uomo e fuga a Tor Cervara

Le indagini del V Distretto Prenestino sono state immediate e serrate. La vittima, ancora in ospedale, ha riconosciuto il sospettato tramite una foto segnaletica, permettendo alla polizia di individuare il 38enne in via di Tor Cervara.

All’avvistamento degli agenti, l’uomo ha tentato una fuga rocambolesca a piedi tra le auto in transito, ma è stato rapidamente bloccato. Oltre alla rapina, dovrà rispondere di resistenza a pubblico ufficiale.

Il carcere

Ieri la GIP Emanuela Attura ha convalidato il fermo, disponendo la custodia cautelare in carcere per la pericolosità sociale dell’indagato e la gravità del reato. Il 38enne è stato trasferito a Regina Coeli.

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